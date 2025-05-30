Лидер продаж

Несмотря на то, что серию iPhone 16 критиковали за минимальные обновления, именно эти устройства стали самыми популярными в мире по итогам первых трех месяцев года. Согласно данным аналитиков Counterpoint Research, начальная модель возглавила рейтинг продаж, заняв первое место после двухлетнего перерыва. Наибольший рост спроса зафиксирован в Японии. Покупатели с Ближнего Востока и Африки также активно выбирали именно этот смартфон, сообщает 24 Канал.

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Второе место в мировом рейтинге занял iPhone 16 Pro Max, а третью позицию – iPhone 16 Pro. В общем, модели Pro-версий составили почти половину всех продаж iPhone в первом квартале. В десятку самых популярных смартфонов также вошли iPhone 15 в базовом варианте и iPhone 16 Plus, который занял десятое место.

Среди конкурентов Apple лучшие результаты показали бюджетные модели Samsung. Galaxy A16 5G і Galaxy A06 стали пятым и шестым по популярности смартфонами на глобальном рынке. Они подтвердили стабильный спрос на доступные устройства южнокорейского производителя.

Флагман Samsung Galaxy S25 Ultra оказался на седьмом месте, что ниже результата S24 Ultra год назад. Причиной стало то, что новое устройство имело более короткий период продаж в первом квартале. Аналитики ожидают улучшения его позиций в будущем.

Восьмое место досталось Xiaomi Redmi 14C 4G Redmi 14C 4G, который показал рост на 43% по сравнению с предшественником. Спрос на устройства Xiaomi рос в регионах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. На девятой позиции оказался еще один смартфон Samsung – модель среднего класса Galaxy A55 5G Galaxy A55 5G.



Рейтинг продаж смартфонов по всему миру. Сравнение первого квартала 2025 года с первым кварталом 2024 года / Фото Counterpoint Research