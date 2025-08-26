У побережья Коста-Рики рыбаки вытащили из воды удивительное существо, похожее на огромную золотую рыбку. Однако при ближайшем взгляде оказалось, что это 1,8-метровая акула-нянька с ярко-оранжевой чешуей и белыми глазами. Эта находка озадачила морских экспертов, ведь такое животное является настоящим природным феноменом, который наблюдается крайне редко.

Почему эта акула настолько уникальна?

Необычное существо оказалось представителем вида Ginglymostoma cirratum, обитающих в водах Карибского бассейна. Однако ее внешний вид кардинально отличался от типичного. Обычно акулы-няньки имеют незаметный коричневый и серый окрас, который служит им камуфляжем и помогает сливаться с окружающей средой во время охоты, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Выловленная же особь имела ярко-оранжевый цвет и мутные белые глаза без видимой радужной оболочки.



В Карибском море обнаружили оранжевую акулу / Фото Parismina Domus Dei



Исследовав фотографии, ученые пришли к выводу, что эта акула является носителем сразу двух чрезвычайно редких генетических состояний: ксантизма и альбинизма. Ксантизм вызывает избыток желтого или оранжевого пигмента, и сам по себе является аномалией, которую фиксировали лишь несколько раз у разных видов животных. Сочетание же ксантизма с альбинизмом, что приводит к отсутствию пигментации в глазах, является уникальным явлением. До этого случая у морских существ такое сочетание было зафиксировано лишь один раз.

Больше всего исследователей поразил тот факт, что акула смогла дожить до взрослого возраста, имея такой яркий и заметный окрас. Отсутствие естественного камуфляжа делает животное уязвимым и обычно значительно снижает его шансы на выживание. Однако эта особь не только выжила, но и, судя по всему, не имеет серьезных проблем со здоровьем.



Ученые до сих пор не знают точной причины такой двойной генетической мутации. Это может быть следствием случайных изменений в генах, но не исключаются и другие факторы. Среди возможных причин рассматривают инбридинг (близкородственное скрещивание) или влияние стрессовых условий окружающей среды, таких как повышение температуры морской воды или гормональный дисбаланс.

Пока что нет доказательств, что эта мутация вызвана загрязнением воды вредными веществами. Эта находка ставит перед учеными важные вопросы о генетической изменчивости и адаптивности акул-нянек в специфических средах обитания.

После фотографирования уникальное животное отпустили обратно в море.