Біля узбережжя Коста-Рики рибалки витягли з води дивовижну істоту, схожу на величезну золоту рибку. Однак при ближчому погляді виявилося, що це 1,8-метрова акула-нянька з яскраво-помаранчевою лускою та білими очима. Ця знахідка спантеличила морських експертів, адже така тварина є справжнім природним феноменом, який спостерігається вкрай рідко.

Чому ця акула настільки унікальна?

Незвичайна істота виявилася представником виду Ginglymostoma cirratum, що мешкають у водах Карибського басейну. Проте її зовнішній вигляд кардинально відрізнявся від типового. Зазвичай акули-няньки мають непомітний коричневий та сірий окрас, який слугує їм камуфляжем та допомагає зливатися з навколишнім середовищем під час полювання, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Виловлена ж особина мала яскраво-помаранчевий колір та каламутні білі очі без видимої райдужної оболонки.



У Карибському морі виявили помаранчеву акулу / Фото Parismina Domus Dei



Дослідивши фотографії, вчені дійшли висновку, що ця акула є носієм одразу двох надзвичайно рідкісних генетичних станів: ксантизму та альбінізму. Ксантизм викликає надлишок жовтого або помаранчевого пігменту, і сам по собі є аномалією, яку фіксували лише кілька разів у різних видів тварин. Поєднання ж ксантизму з альбінізмом, що призводить до відсутності пігментації в очах, є унікальним явищем. До цього випадку в морських істот таке поєднання було зафіксовано лише один раз.

Найбільше дослідників вразив той факт, що акула змогла дожити до дорослого віку, маючи такий яскравий і помітний окрас. Відсутність природного камуфляжу робить тварину вразливою і зазвичай значно знижує його шанси на виживання. Однак ця особина не лише вижила, а й, судячи з усього, не має серйозних проблем зі здоров'ям.



У Карибському морі виявили помаранчеву акулу / Фото Parismina Domus Dei

Науковці досі не знають точної причини такої подвійної генетичної мутації. Це може бути наслідком випадкових змін у генах, але не виключаються й інші фактори. Серед можливих причин розглядають інбридинг (близькоспоріднене схрещування) або вплив стресових умов довкілля, таких як підвищення температури морської води чи гормональний дисбаланс.

Поки що немає доказів, що ця мутація спричинена забрудненням води шкідливими речовинами. Ця знахідка ставить перед вченими важливі питання про генетичну мінливість та адаптивність акул-няньок у специфічних середовищах існування.

Після фотографування унікальну тварину відпустили назад у море.