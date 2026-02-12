NASA говорит, что органические вещества Марса трудно объяснить без наличия жизни на планете в прошлом

В марсианских осадочных породах обнаружили органические соединения, чья первоначальная концентрация могла быть значительно выше, чем фиксируют современные приборы. Новое моделирование показывает, что объяснить их исключительно геологическими процессами очень трудно, хотя о неопровержимых доказательствах прошлой жизни речь пока не идет.

Что именно нашли на Марсе?

В 2025 году ученые сообщили об обнаружении длинноцепочечных органических молекул – алканов – в древних илистых породах Марса. Речь идет об образцах из формации Камберленд, которые ранее исследовал марсоход. Зафиксированная концентрация составляла примерно 30 – 50 частей на миллиард, что само по себе не выглядит впечатляющим показателем, пишет ScienceAlert.

Впрочем, команда ученых из Центра космических полетов имени Годдарда NASA попыталась подойти к проблеме с другой стороны. Исследователи поставили два ключевых вопроса:

Каким могло быть начальное количество этих молекул в породе до длительного воздействия радиации?

Способны ли абиотические процессы (без участия живых организмов) объяснить такое количество?

По оценкам авторов, илистые породы находились на поверхности Марса около 80 миллионов лет, подвергаясь интенсивному космическому излучению. Известно, что ионизирующая радиация постепенно разрушает органические соединения.

Опираясь на лабораторные эксперименты по радиолизу, команда смоделировала скорость распада возможных предшественников алканов. Результат оказался существенным: начальная концентрация могла составлять от 120 до 7 700 частей на миллион. Это уже совсем другой масштаб.

Далее ученые оценили потенциальные небиологические источники органики: межпланетная пыль, метеориты, выпадение органического аэрозоля из атмосферы, гидротермальные процессы и реакции типа серпентинизации. Но даже в совокупности эти механизмы не дали уровня, который соответствовал бы смоделированной первоначальной концентрации.

Каким может быть ответ на загадку?

Авторы подчеркивают: речь идет не о доказательстве существования жизни. Их модель зависит от недоказанных предположений относительно того, как именно радиация влияет на органические молекулы в условиях Марса. Возможно, существуют неизвестные абиотические механизмы синтеза алканов или же реальные темпы разрушения соединений отличаются от лабораторных оценок.

Особое внимание привлекает тот факт, что найденные алканы могут быть фрагментами длинноцепочечных жирных кислот. На Земле такие соединения по большей части, хотя и не исключительно, связаны с биологической активностью. Именно это делает находку интригующей с точки зрения астробиологии.

Марс давно известен как планета, где присутствуют различные типы органических молекул. Теперь ключевой вопрос заключается не только в их наличии, а в контексте – свидетельствуют ли они о пригодности к жизни в прошлом, или только о сложной геохимии без участия биологии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology. Работа не дает окончательных ответов, но существенно сужает круг объяснений и поднимает планку для будущих миссий и анализов образцов.