Как работать во время блэкаутов и не терять эффективность

Аварийные отключения электроэнергии способны парализовать рабочий процесс, особенно когда вся деятельность зависит от компьютера и интернета. Но заблаговременная подготовка и правильные привычки помогут сохранить эффективность даже в темные часы.

Отключения света в Украине часто связаны не с техническими работами, а с ракетными атаками России на энергетическую инфраструктуру. Это делает проблему не сезонной, а системной. 24 Канал разобрался в том, как адаптировать рабочие процессы под эти условия, как для бизнеса, так и для тех, кто работает удаленно.

Как организовать работу, когда нет света?

Подготовь технику и среду. Во-первых, оптимизируй оборудование: лучше использовать ноутбук со значительным запасом батареи, чем настольный ПК - он дает больше свободы при отключении. По советам WIRED стоит также иметь внешний аккумулятор или батарейную станцию, чтобы продолжать заряжать ноутбук, планшет или телефон. Кроме того - создайте возможность работать офлайн: заготовь список задач, которые можно выполнять без доступа к сети.

Обеспечить связь и доступ к сети. Отключение электричества часто означает потерю интернет-маршрутизатора или мобильной связи. Один из выходов - использовать режим точки доступа на телефоне. Если вы работаете удаленно - подумайте об альтернативном месте с электропитанием и интернетом, например, коворкинг или кафе.

Адаптировать задачи под ситуацию. Когда питание на минимуме - это шанс переключиться на задачи без необходимости в онлайн-режиме: сортировка документов, планирование, очистка рабочего пространства и тому подобное. Одновременно важно выключить или отсоединить устройства, чтобы избежать скачков напряжения при восстановлении сети.

Поддержка психологического состояния. Блэкауты - это не только техническая проблема, но и стресс-фактор. Используйте время для минималистичных задач: медитация, ведение журнала благодарности, реорганизация рабочей среды. Как пишет prescriptions4success.com, это не только поддерживает продуктивность, но и снижает влияние стресса на решения и концентрацию.

После возвращения электричества. Когда питание восстановлено - не спешите запускать всю технику на максимум. Проверьте состояние оборудования, подключайте устройства постепенно. Также проанализируйте, что сработало хорошо, а что надо изменить в вашем плане на следующие отключения.