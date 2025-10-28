Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы снова сталкиваются с отключениями электричества и отсутствием интернета. Но даже в темноте можно найти немало способов провести время с пользой. 24 Канал разобрался, чем можно заняться: от теплых семейных игр до личных занятий, которые помогают расслабиться и отдохнуть от гаджетов.

Какие активности выбрать без света или интернета?

Когда рядом семья или друзья, даже темнота становится теплее. Можно достать настольные игры - от классических Scrabble і "Монополии" до простых карточных партий, которые никогда не надоедают. Или устроить пикник прямо в гостиной: покрывало, закуски, фонарики или свечи создадут уют и немного приключений. Атмосферу дополнит импровизированный театр - кто-то читает рассказ, кто-то шутит, а дети могут подготовить собственную сценку или мини-шоу талантов.

Как пишет OneGreenPlanet, если хочется тишины, стоит посвятить время себе. Вместо бесконечной ленты в соцсетях - бумажная книга, старый журнал или блокнот, в котором давно хотелось что-то записать. Можно взяться за рисование, вязание или другое рукоделие - такие занятия успокаивают и возвращают ощущение покоя. Если на улице хорошая погода, прогулка тоже отличный вариант: посмотреть на небо без экранов, прислушаться к городу, что на мгновение стало тише.

Стоит также быть готовыми к новым отключениям. Соберите небольшую "коробку спокойствия": настольные игры, карточки для квестов, свечи, фонарик, бумага и карандаши. Если есть дети - сделайте из этого игру. Подготовьте домашний квест с подсказками по комнатам, чтобы темнота превратилась в приключение, а не в повод для скуки.

А еще можно использовать это время, чтобы поговорить - просто, без спешки. О том, что давно откладывали, о мечтах, о планах на будущее. Потому что когда свет исчезает, появляется что-то другое - настоящее внимание к тем, кто рядом.

Какие устройства "едят" электроэнергию даже выключенными?

Многие люди даже не подозревают, что их телевизоры, игровые консоли и кухонные приборы продолжают потреблять электроэнергию даже после выключения. Маленький красный индикатор на телевизоре или цифровые часы на микроволновой печи кажутся безвредными, но на самом деле это скрытые "пожиратели" энергии, которые могут составлять до 10% вашего счета за электричество.

Некоторые приборы, такие как духовки и кондиционеры, используют пассивный режим ожидания для отображения цифровых часов или внутреннего таймера. Такие устройства обычно потребляют минимальное количество энергии. Другие технологии, например голосовые умные системы или игровые консоли, используют активный режим ожидания. Они могут загружать контент в фоновом режиме, выполнять проверки или оставаться готовыми к мгновенному запуску, буквально слушая окружающее пространство. Такие устройства потребляют в 5-10 раз больше электроэнергии в режиме ожидания по сравнению с пассивным режимом.