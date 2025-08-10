Над Украиной ночью 10 августа взошло Осетровое полнолуние. Эта августовская Луна в полной фазе осветила ночь особенно ярким сиянием.

В сети активно делились невероятными кадрами, передает 24 Канал.

Что известно об Осетровом полнолунии?

Кадрами Осетрового Луны делились из разных уголков Украины: Киева, Одессы, Тернополя, Винницы и тому подобное.

Свое название августовское полнолуние получила от огромных осетров, которые населяют североамериканские Великие озера.

В это время коренные американцы когда-то ловили в озерах рыбу, ведь август считался самым благоприятным периодом для рыбалки.

По народным легендам, могучий осетр – хранитель вод, который дарит счастье и благополучие.

В народе также верят, что кто не будет спать этой ночью, тот готовится к важным событиям и встречам в сентябре.