Над Україною красувався Осетровий Місяць: у мережі поділилися неймовірними кадрами
- Осетрова повня 10 серпня освітила нічне небо України, і користувачі мережі активно ділилися фото та відео цього явища.
- Серпнева повня отримала назву від осетрів Великих озер Північної Америки.
Над Україною вночі 10 серпня зійшла Осетрова повня. Цей серпневий Місяць у повній фазі освітив ніч особливо яскравим сяйвом.
У мережі активно ділилися неймовірними кадрами, передає 24 Канал.
Що відомо про Осетрову повню?
Кадрами Осетрового Місяця ділилися з різних куточків України: Києва, Одеси, Тернополя, Вінниці тощо.
Свою назву серпнева повня отримала від величезних осетрів, які населяють північноамериканські Великі озера.
У цей час корінні американці колись ловили в озерах рибу, адже серпень вважався найсприятливішим періодом для риболовлі.
За народними легендами, могутній осетер – охоронець вод, який дарує щастя й добробут.
У народі також вірять, що хто не спатиме цієї ночі, той готується до важливих подій і зустрічей у вересні.