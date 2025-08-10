Над Україною вночі 10 серпня зійшла Осетрова повня. Цей серпневий Місяць у повній фазі освітив ніч особливо яскравим сяйвом.

У мережі активно ділилися неймовірними кадрами, передає 24 Канал.

Що відомо про Осетрову повню?

Кадрами Осетрового Місяця ділилися з різних куточків України: Києва, Одеси, Тернополя, Вінниці тощо.

Свою назву серпнева повня отримала від величезних осетрів, які населяють північноамериканські Великі озера.

У цей час корінні американці колись ловили в озерах рибу, адже серпень вважався найсприятливішим періодом для риболовлі.

За народними легендами, могутній осетер – охоронець вод, який дарує щастя й добробут.

У народі також вірять, що хто не спатиме цієї ночі, той готується до важливих подій і зустрічей у вересні.