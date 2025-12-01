Как вспышки на Солнце "поломали" тысячи самолетов Airbus

Airbus объявила масштабный отзыв самолетов семейства A320 из-за обнаруженной уязвимости в системах управления полетом. Расследование показало, что интенсивная солнечная радиация могла вызвать сбои в электронике, что уже привело к инциденту с рейсом JetBlue в октябре.

Airbus столкнулась с одним из крупнейших технических вызовов в своей истории: компания отозвала тысячи самолетов серии A320 по всему миру, чтобы установить обновление программного обеспечения. Это решение вызвало значительные трудности для авиаперевозчиков, ведь A320 недавно стал самым массовым пассажирским самолетом в мире, обогнав Boeing 737. Генеральный директор Airbus Гийом Фори назвал ситуацию "серьезным логистическим вызовом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Фори в соцсети Х.

Почему Airbus отзывает тысячи самолетов A320?

Особенно пострадала колумбийская Avianca, у которой более 70% флота оказались под воздействием проблемы. Компании даже пришлось временно прекратить продажу билетов до 8 декабря. В то же время американские авиакомпании почувствовали значительно меньшее влияние: Delta и United сообщили об ограниченных изменениях в расписании, а American Airlines уже обновила программное обеспечение для всех 209 своих самолетов.

Проблему обнаружили после инцидента в октябре, когда Airbus A320 JetBlue, летевший из Канкуна в Ньюарк, внезапно начал терять высоту. Экипажу пришлось экстренно изменить маршрут и посадить самолет в Тампе. Расследование показало, что неисправность возникла в компьютере ELAC, который контролирует тангаж самолета.

По данным FAA, наиболее вероятной причиной стали солнечные вспышки - мощные потоки электромагнитного излучения, способны нарушать работу электронных систем. Airbus подтвердила, что сильная радиация может "повреждать критически важные данные систем управления полетом", вызывая опасные сбои.

Чтобы устранить риск, большинство самолетов требуют возврата к предыдущей версии программного обеспечения, а некоторые - полной замены оборудования. Хотя процедура является относительно быстрой, масштабы отзыва делают ее непростой задачей для авиаперевозчиков.

Проблема солнечной активности не нова: ученые предупреждают, что Солнце может входить в период повышенной активности. Исследователи отмечают, что с 2008 года уровень солнечных вспышек медленно растет. Только за последний месяц Земля испытала несколько мощных вспышек, две из которых NOAA классифицировала как такие, способные вызвать радиозатемнение.

Как пишет Gizmodo, специалист по космической погоде Тони Филлипс сообщил, что большие солнечные пятна производят вспышки уже в течение недель и эта активность не демонстрирует признаков уменьшения. По его словам, сейчас на Солнце формируется особенно большое пятно, которое возвращается в направлении Земли, а новые вспышки потенциально могут вызвать геомагнитные возмущения.

Насколько опасны новые вспышки Солнца?

Новый месяц начался с того, что уже первого декабря в северо-западной части солнечного диска произошла вспышка мощностью X1.95. Его источником стала известная активная область AR4274, которая ранее в течение ноября уже вызвала пять вспышек класса X, включая самый мощный в этом году X5.1, произошедший 11 ноября.

После 15 ноября AR4274 исчезли из поля зрения, спрятавшись за краем солнечного диска во время вращения звезды. Хотя ученые выражали надежды на то, что регион успокоится и распадется за следующие две недели, этого не произошло. Сначала ученые наблюдали признаки "многих корональных выбросов массы" 25 ноября, которые, к счастью, не имели шанса до нас добраться. Теперь, когда регион прошел еще немного своего пути, мы имеем новый взрыв.