Папа Лев XIV предупредил об угрозе, которую представляет ИИ для человечества, во время визита во Францию

Папа Лев XIV начал трехдневный визит во Францию с выступлений о будущем технологий, войне и правах человека. Особое внимание понтифик уделил искусственному интеллекту и его влиянию на общество.

Під час першого офіційного візиту до Франції за 18 років Папа Лев XIV закликав не допустити ситуації, за якої розвиток штучного інтелекту та інших технологій призведе до втрати людських цінностей. Про це пише The Guardian.

Чому Папа Лев XIV вважає ШІ загрозою для людяності?

У своїй промові в Єлисейському палаці понтифік заявив, що людям необхідно розвивати здатність самостійно визначати, що є морально правильним.

"Якщо ми хочемо не втратити свою людяність серед раю машин, які проникають у наше повсякденне життя та визначають його, необхідно терміново навчати людей етичного розрізнення, щоб вони могли бачити, що є морально правильним", – сказав Лев XIV.

Пізніше того самого дня він виступив у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Там понтифік детальніше зупинився на тому, як штучний інтелект може змінити ставлення суспільства до самої людини.

За його словами, нові технології повинні залишатися інструментом, який служить людям, а не перетворюватися на засіб контролю. "Нові технології повинні залишатися на службі людської особи, а не ставати ще одним інструментом панування та несправедливості", – заявив він.

Понтифік виступив проти оцінювання людей лише за ефективністю

Окрему увагу Лев XIV приділив самому поняттю "інтелекту". Він зауважив, що деякі комп'ютерні системи отримали назву, яка традиційно описує одну з ключових людських здібностей.

"Кожна наука ризикує втратити своє справжнє значення, якщо її розвивати без етики", – сказав Папа. Він додав, що називання можливостей комп'ютерних систем "інтелектом" відбувається паралельно з ризиком збіднення людських ідей та взаємин через процес дегуманізації.

На думку понтифіка, проблема полягає не лише в тому, що ШІ може виконувати дедалі більше інтелектуальних завдань. Значно важливішим є те, як люди почнуть оцінювати одне одного в суспільстві, де ефективність стає одним із головних критеріїв.

"Поки інтелект приписують обчислювальним системам, ми ризикуємо не помічати невід'ємної гідності людей, чиє життя оцінюють за критерієм ефективності, а тих, кого вважають більше не продуктивними, відкидають і списують", – заявив Лев XIV.

Таким чином, його критика спрямована не лише на конкретні системи штучного інтелекту. Понтифік говорить про ширшу зміну суспільних принципів, за якої технологічна ефективність може стати важливішою за людську гідність.

Лев XIV розкритикував використання науки заради прибутку

У Франції Папа також порушив питання меж розвитку науки й технологій. Це відбувається на тлі ухваленого у Франції в червні закону, який надав деяким повнолітнім пацієнтам право на допомогу в припиненні життя.

Лев XIV заявив, що його непокоять тенденції, за яких наука й технології можуть перетворюватися на комерційні інструменти. Серед прикладів він назвав генетичні маніпуляції, сурогатне материнство, торгівлю людськими органами та можливість самостійно організувати власну смерть.

Його позиція вписується у ширшу критику понтифіком ситуацій, коли технологічний прогрес оцінюють передусім за його практичною або економічною користю, не враховуючи етичних наслідків.

Технології були не єдиною темою першого дня візиту. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими французькими політиками Лев XIV закликав Париж залишатися активним прихильником миру.

Він також закликав світ не ставати байдужим до страждань, спричинених війнами.

Я закликаю вас ніколи не змирятися з перспективою війни та не вважати її 'неминучою', – сказав понтифік французьким політикам.

У понеділок Лев XIV має виступити в місті Мец на сході Франції з промовою, присвяченою миру в Європі. Його візит відбувається на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України.

Візит до Франції триватиме три дні

Поїздка Лева XIV стала першим повноцінним офіційним візитом Папи до Франції за 18 років. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву до 2025 року, не здійснював повного державного візиту до країни протягом свого понтифікату.

Однією з головних подій нинішньої поїздки стане велика меса просто неба на площі Згоди в Парижі, яку Лев XIV проведе в суботу.

Папа також відвідає Лурд – одне з найвідоміших місць християнського паломництва. Там він проведе приватну зустріч із сімома людьми, які пережили сексуальне насильство з боку представників Католицької церкви.

Питання сексуального насильства є особливо чутливим для французької церкви. У 2021 році незалежний звіт оцінив кількість дітей, які за 70 років могли зазнати сексуального насильства з боку священників та інших пов'язаних із церквою осіб, приблизно у 330 000. Автори звіту також говорили про системне приховування таких випадків церковними посадовцями.

Французька конференція католицьких єпископів погодилася виплачувати компенсації постраждалим. Водночас останніми роками у Франції з'являлися нові звинувачення, зокрема щодо працівників елітної католицької школи Нотр-Дам-де-Бетаррам неподалік Лурда.

Папа також висловився про свободу журналістів Ще до прибуття до Парижа Лев XIV прокоментував ситуацію навколо американських журналістів. На борту літака, який прямував до Франції, його запитали про спроби адміністрації Дональда Трампа обмежити доступ окремих американських медіа до Білого дому.

Понтифік відповів, що журналісти можуть вільно працювати на борту папського літака.

"Я дуже радий, що тут ви всі бажані гості", – сказав Лев XIV у відповідь на запитання журналіста CNN.

Таким чином, перший день французького візиту понтифіка охопив одразу кілька тем – від майбутнього штучного інтелекту та етики технологій до війни, свободи журналістики й відповідальності Католицької церкви за минулі злочини.

Для Лева XIV питання ШІ стало частиною ширшої розмови про те, яким має залишатися місце людини у світі, де технологічні системи отримують дедалі більше можливостей і впливу.