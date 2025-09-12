Paramount Skydance, которую в августе возглавил кинорежиссер Дэвид Эллисон, готовит предложение о приобретении Warner Bros. Discovery. Если сделка состоится, это станет крупнейшим объединением в Голливуде со времен покупки Disney активов Fox в 2019 году.

Paramount Skydance совместно с инвестиционным банком работает над денежным предложением, чтобы приобрести всю компанию Warner Bros. Discovery. При этом официальных переговоров между сторонами пока не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Каковы условия возможного слияния Paramount и Warner Bros

Warner Bros. еще в июне объявила о намерении разделить бизнес на два направления – кабельное телевидение и стриминг со студиями. Генеральный директор Дэвид Заслав считает, что после такого разделения компания получит значительно более высокую оценку, особенно благодаря своему стримингу и киностудиям.

Предложение Paramount поддерживает семья Эллисонов. Дэвид Эллисон, который владеет Paramount, является сыном соучредителя Oracle Ларри Эллисона, чье состояние оценивается в 383 миллиарда долларов, что делает его вторым самым богатым человеком мира.

На рынке сразу отреагировали на новость: акции Warner Bros. подорожали на 29% и достигли 16,15 доллара, что соответствует рыночной капитализации 40 миллиардов долларов, а с учетом долгов компания оценивается в 71 миллиардов долларов. Paramount поднялась на 16%, до 17,46 доллара, с капитализацией более 19 миллиардов долларов и чистым долгом около 11,6 миллиарда долларов.

Слияние сократило бы количество крупных голливудских студий с пяти до четырех и стало бы самым масштабным объединением в сфере развлечений после сделки Disney и Fox. Оно также объединило бы под одной крышей две мощные библиотеки контента: от "Миссия невозможна" и "Крестного отца" у Paramount до "Гарри Поттера", "Бэтмена" и "Касабланки" у Warner Bros., а также сериалов HBO вроде "Клан Сопрано".

В дополнение к этому Paramount контролирует телеканалы CBS и MTV и сервис Paramount+, а Warner владеет CNN, HBO и платформой HBO Max. Обе компании, как и другие игроки рынка, сейчас перестраивают бизнес в пользу стриминга, пытаясь компенсировать отток аудитории от традиционного телевидения к Netflix и YouTube. Этот процесс осложняется давлением инвесторов, требованиями прибыльности и последствиями забастовок, которые парализовали производство на несколько месяцев.

В таком контексте консолидация может стать ответом индустрии на кризис и одновременно существенно изменить расстановку сил в Голливуде.

Кто такой Дэвид Эллисон?

Дэвид Эллисон, сын основателя Oracle Ларри Эллисона, начал свой путь в Голливуде с небольших актерских ролей, но быстро понял, что его настоящее призвание – продюсирование. Используя семейные связи и значительный капитал, он построил собственную медиакомпанию Skydance, которая сейчас оценивается в более чем 4 миллиарда долларов. Эллисон стал одним из ключевых игроков в киноиндустрии, ответственным за создание блокбастеров и франшиз.

Благодаря значительному влиянию его отца, миллиардера Ларри Эллисона, Дэвид смог финансировать высокобюджетные картины, такие как "Миссия невыполнима – Протокол "Фантом"" и "Стартрек: Возмездие". Со временем его компания Skydance Media значительно выросла. После инвестиций от RedBird Capital Partners и KKR ее стоимость превысила 4 миллиарда долларов.

Вся семья Эллисона имеет отношение к Голливуду. Его отец, Ларри Эллисон имел эпизодическую роль в фильме "Железный человек 2". Сестра Дэвида, Меган Эллисон, также известна в киноиндустрии: в 2011 году она основала компанию Annapurna, которая продюсировала фильмы "Она" и "Американская афера".