Paramount Skydance, яку в серпні очолив кінорежисер Девід Еллісон, готує пропозицію щодо придбання Warner Bros. Discovery. Якщо угода відбудеться, це стане найбільшим об’єднанням у Голлівуді з часів купівлі Disney активів Fox у 2019 році.

Paramount Skydance спільно з інвестиційним банком працює над грошовою пропозицією, щоб придбати усю компанію Warner Bros. Discovery. При цьому офіційних переговорів між сторонами поки що не було. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Які умови можливого злиття Paramount і Warner Bros.?

Warner Bros. ще в червні оголосила про намір розділити бізнес на два напрями – кабельне телебачення та стрімінг зі студіями. Генеральний директор Девід Заслав вважає, що після такого поділу компанія отримає значно вищу оцінку, особливо завдяки своєму стрімінгу та кіностудіям.

Пропозицію Paramount підтримує сім'я Еллісонів. Девід Еллісон, який володіє Paramount, є сином співзасновника Oracle Ларрі Еллісона, чий статок оцінюється у 383 мільярди доларів, що робить його другою найбагатшою людиною світу.

На ринку одразу відреагували на новину: акції Warner Bros. подорожчали на 29% і досягли 16,15 долара, що відповідає ринковій капіталізації 40 мільярдів доларів, а з урахуванням боргів компанія оцінюється у 71 мільярдів доларів. Paramount піднялася на 16%, до 17,46 долара, з капіталізацією понад 19 мільярдів доларів і чистим боргом близько 11,6 мільярда доларів.

Злиття скоротило б кількість великих голлівудських студій із п’яти до чотирьох і стало б наймасштабнішим об’єднанням у сфері розваг після угоди Disney та Fox. Воно також об’єднало б під одним дахом дві потужні бібліотеки контенту: від "Місія неможлива" та "Хрещений батько" у Paramount до "Гаррі Поттера", "Бетмена" й "Касабланки" у Warner Bros., а також серіалів HBO на кшталт "Клан Сопрано".

На додачу до цього Paramount контролює телеканали CBS і MTV та сервіс Paramount+, а Warner володіє CNN, HBO і платформою HBO Max. Обидві компанії, як і інші гравці ринку, нині перебудовують бізнес на користь стрімінгу, намагаючись компенсувати відтік аудиторії від традиційного телебачення до Netflix та YouTube. Цей процес ускладнюється тиском інвесторів, вимогами прибутковості та наслідками страйків, які паралізували виробництво на кілька місяців.

У такому контексті консолідація може стати відповіддю індустрії на кризу й водночас суттєво змінити розстановку сил у Голлівуді.

Хто такий Девід Еллісон?

Девід Еллісон, син засновника Oracle Ларрі Еллісона, розпочав свій шлях у Голлівуді з невеликих акторських ролей, але швидко зрозумів, що його справжнє покликання – продюсування. Використовуючи сімейні зв'язки та значний капітал, він побудував власну медіакомпанію Skydance, яка нині оцінюється у понад 4 мільярди доларів. Еллісон став одним із ключових гравців у кіноіндустрії, відповідальним за створення блокбастерів та франшиз.

Завдяки значному впливу його батька, мільярдера Ларрі Еллісона, Девід зміг фінансувати високобюджетні картини, такі як "Місія нездійсненна – Протокол «Фантом»" та "Стартрек: Відплата". З часом його компанія Skydance Media значно зросла. Після інвестицій від RedBird Capital Partners та KKR її вартість перевищила 4 мільярди доларів.

Уся родина Еллісона залучена до роботи в Голлівуді. Його батько, Ларрі Еллісон мав епізодичну роль у фільмі "Залізна людина 2". Сестра Девіда, Меґан Еллісон, також відома у кіноіндустрії: у 2011 році вона заснувала компанію Annapurna, яка продюсувала фільми "Вона" та "Американська афера".