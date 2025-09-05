У судовій заяві Warner Bros. Discovery стверджує, що Midjourney незаконно відтворює, демонструє та поширює похідні роботи, використовуючи інструменти для генерації зображень і відео. До матеріалів справи додані приклади того, як ШІ-сервіс створював копії персонажів, зокрема Жінки-кішка, Твіті, Power Puff Girls і навіть Ріка та Морті – лише на основі запитів користувачів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Hollywood Reporter.

Компанія також наголошує, що згенеровані копії з'являються навіть тоді, коли у промптах прямо не згадуються конкретні герої. Так, після запиту "класична битва супергероїв із коміксів" Midjourney видав зображення із Суперменом, Бетменом та Флешем.

Це не перший випадок, коли стартап стикається з подібними звинуваченнями: Disney та Universal вже подали проти нього аналогічні позови, називаючи Midjourney "віртуальним торговим автоматом", що видає нескінченні копії їхніх робіт.

Warner Bros. Discovery стверджує, що Midjourney свідомо ігнорує масштаби порушень і використовує чужу інтелектуальну власність для залучення підписників та отримання прибутку. У позові йдеться, що "важко уявити більш навмисне порушення авторських прав, ніж те, що відбувається тут".

Компанія вимагає відшкодування збитків і просить суд заборонити Midjourney копіювати, демонструвати та поширювати її інтелектуальну власність, а також зобов'язати впровадити захисні механізми від порушень. На момент публікації Midjourney не прокоментувала ситуацію.

Як інші кіностудії реагують на АІ-технології?

Деякі кінокомпанії розуміють, що АІ невідворотньо стане частиною цієї індустрії. Наприклад, кіностудія Lionsgate уклала угоду з дослідницькою компанією в галузі штучного інтелекту Runway, надавши їй доступ до своєї великої бібліотеки фільмів і серіалів. Мета партнерства – навчити нову генеративну модель ШІ на таких відомих франшизах, як "Джон Уік", "Пила" та "Голодні ігри", щоб допомогти кінематографістам оптимізувати свою роботу та суттєво скоротити витрати.

Представники Lionsgate вірять, що партнерство з Runway дозволить їм створювати високоякісний, але водночас капітало-ефективний контент. Майкл Бернс, заступник голови Lionsgate, зазначив, що деякі режисери вже висловлюють зацікавлення в тому, як ШІ може допомогти їм на стадіях до- та після-продакшну. За його словами, ця угода заощадить компанії "мільйони й мільйони доларів".

Технологія ШІ буде використовуватися для таких завдань, як розробка розкадровок, створення фонових сцен і спецефектів. Цей крок особливо актуальний для Lionsgate після невдалого літа: низка фільмів, включаючи ребут "Ворона", "Міністерство неджентльменської війни" Ґая Річі та екранізацію гри "Бордерлендс", показали низькі результати в прокаті. За оцінками, лише "Бордерлендс" приніс студії збитки від 20 до 30 мільйонів доларів.

Ця угода відбувається на тлі юридичних проблем Runway, адже група художників подали до суду, стверджуючи, що система генерації зображень порушила їхні авторські права. Крім того, нещодавно губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав два законопроєкти, які обмежують використання ШІ-копій виконавців. Ці законодавчі зміни, підтримані Гільдією кіноакторів, відображають зростання занепокоєння щодо впливу технологій на кіноіндустрію.