Над Одессой увидели редкое явление: четыре Луны на небе

В небе над Одессой зафиксировали необычное явление: жители города увидели сразу несколько лунных дисков. На самом деле реальным был только один спутник, а остальные появились из-за редкой оптической иллюзии, вызванной сильными морозами и ледяными кристаллами в атмосфере.

Жители Одессы, а также Львова, стали свидетелями редкого атмосферного явления. Вместо одной Луны в небе визуально проявились сразу четыре. Фото и видео быстро разошлись по соцсетям, вызвав оживленное обсуждение в местных пабликах и Telegram-каналах. Об этом пишет издание Юг сегодня.

Что на самом деле увидели в ночном небе?

Специалисты объясняют, что речь идет о парселене – одной из самых редких разновидностей гало. Она возникает тогда, когда лунный свет проходит сквозь шестигранные кристаллы льда, которые зависают в холодном воздухе. При определенных условиях эти кристаллы работают как призмы и создают несколько виртуальных изображений одного объекта.

На снимках очевидцев хорошо видно разницу между настоящей Луной и ее оптическими копиями. Реальный спутник имеет насыщенный желтоватый оттенок, тогда как фантомные диски выглядят бледными, почти прозрачными и без четких контуров. Об этом пишет ТСН.

По словам специалистов, парселена возникает во время во время сильных морозов, когда лунный свет проходит сквозь шестигранные кристаллы льда в атмосфере. Такие кристаллы преломляют свет и создают иллюзию нескольких отраженных изображений одного небесного тела.

Именно экстремальное похолодание в начале февраля, когда температура в Украине опускалась до -31°C, создало благоприятные условия для этого эффекта.

В то же время в соцсетях начались споры относительно правдивости увиденного. Пользователи обратили внимание, что на некоторых фото фантомные Луны выглядят слишком четкими и контрастными. Классическая парселена обычно имеет размытые, полупрозрачные контуры и значительно уступает яркостью реальной Луне.

Есть несколько признаков, которые помогают отличить настоящую парселену от других оптических эффектов или возможных манипуляций с изображением.

Реальная Луна обычно имеет насыщенный желтоватый или теплый оттенок, тогда как ее оптические копии выглядят более бледными, почти бесцветными. Кроме того, фантомные диски не должны иметь четких границ и детализации поверхности.

Еще один важный критерий – симметрия. Парселена формируется на определенной высоте и под конкретным углом, поэтому дополнительные изображения обычно расположены равномерно по горизонтали от настоящей Луны. Если же копии имеют разную форму, размер или неестественную яркость, это может свидетельствовать о другом оптическом явлении или даже о редактировании фото.

На фоне аномальных морозов параллельно распространялись и откровенные фейки. Кремлевские ресурсы пытались объяснить похолодание так называемым климатическим оружием США или Украины, хотя подобных технологий не существует ни в одной стране мира. Это дополнительно подогрело недоверие к любым громким заявлениям вокруг погодных и небесных аномалий.