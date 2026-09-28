Некоторые услуги в Дії временно недоступны

Документы и некоторые услуги в приложении Дія временно недоступны. Государственная миграционная служба проводит технические работы.

Почему некоторые услуги не будут работать и какие именно

Как сообщили разработчики, если в ближайшее время вы планируете пользоваться документами, в частности паспортами, водительскими удостоверениями, стоит иметь при себе бумажные или физические оригиналы. Для подтверждения личности вы можете воспользоваться "єДокументом" в приложении "Дія" – он будет работать.

Причиной недоступности называют технические работы, хотя конкретных подробностей пока нет. Ранее Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что российские оккупанты стремятся оставить украинцев без интернета, связи и цифровых сервисов. Вероятно, именно с этим связаны изменения, ведь бесперебойная защита и стабильность государственных реестров остаются главным приоритетом для украинских разработчиков.

Техническая команда уже активно работает над завершением всех необходимых настроек, чтобы как можно быстрее вернуть приложение к привычному режиму работы.

Специалисты обещают дополнительно уведомить пользователей сразу после полного восстановления всех функций, но когда это произойдет, пока неясно.