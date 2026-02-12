В Китае представили первый серийный электромобиль с батареей нового типа

Китайская компания Changan готовит к запуску первый в мире серийный электромобиль с натрий-ионной батареей. Модель Nevo A06 получит аккумулятор на 45 кВт-ч и запас хода более 400 км, отказавшись от традиционных литиевых элементов.

Changan Automotive планирует вывести на рынок первый массовый пассажирский электромобиль с натрий-ионной батареей. Модель Changan Nevo A06 будет оснащена новым аккумуляторным пакетом Naxtra от компании CATL – одного из крупнейших мировых производителей батарей для EV. Об этом пишет Toms guide.

Смотрите также Итальянский стартап представил восьмиметровый гибрид в стиле 1930-х

Почему натрий-ионные батареи могут изменить рынок электромобилей?

Емкость батареи будет составлять 45 кВт-ч, а заявленный запас хода превышает 400 км или около 250 миль. Главное отличие – полный отказ от лития в пользу натрия.

По данным производителя, новая технология демонстрирует значительно лучшие показатели в условиях сильного холода. Во время испытаний в Монголии электромобиль смог нормально заряжаться при температуре -30°C и продолжал работать даже при -50°C. При -40°C батарея сохраняла более 90% своей первоначальной емкости.

CATL заявляет, что по уровню холодостойкости натрий-ионные аккумуляторы превосходят традиционные литий-ионные решения. Если технология сможет обеспечить стабильный запас хода в регионах с суровым климатом без существенных потерь производительности, это может ускорить распространение электромобилей в северных странах.

Как пишет TechRadar, кроме выносливости к низким температурам, натрий имеет еще несколько преимуществ. Он значительно более распространен в природе, что уменьшает зависимость от сложных геополитических цепей поставок, связанных с литием. Также ожидается более низкая стоимость производства таких батарей.

Согласно сообщениям, CATL переходит к новому этапу развития, где натрий-ионные батареи будут сосуществовать с литий-ионными. Выбор технологии будет зависеть от стоимости и конкретного сценария использования.

Changan Nevo A06 должен выйти на китайский рынок в середине 2026 года. В дальнейшем компания планирует расширить применение натрий-ионных батарей в своей модельной линейке. Пока автомобиль останется эксклюзивом для Китая, однако не исключено, что автопроизводители в США и Европе также начнут активнее исследовать подобные решения.