У Китаї представили перший серійний електромобіль з батареєю нового типу

Китайська компанія Changan готує до запуску перший у світі серійний електромобіль із натрій-іонною батареєю. Модель Nevo A06 отримає акумулятор на 45 кВт·год і запас ходу понад 400 км, відмовившись від традиційних літієвих елементів.

Changan Automotive планує вивести на ринок перший масовий пасажирський електромобіль із натрій-іонною батареєю. Модель Changan Nevo A06 буде оснащена новим акумуляторним пакетом Naxtra від компанії CATL – одного з найбільших світових виробників батарей для EV. Про це пише Toms guide.

Чому натрій-іонні батареї можуть змінити ринок електромобілів?

Ємність батареї становитиме 45 кВт·год, а заявлений запас ходу перевищує 400 км або близько 250 миль. Головна відмінність – повна відмова від літію на користь натрію.

За даними виробника, нова технологія демонструє значно кращі показники в умовах сильного холоду. Під час випробувань у Монголії електромобіль зміг нормально заряджатися при температурі -30°C і продовжував працювати навіть при -50°C. При -40°C батарея зберігала понад 90% своєї початкової ємності.

CATL заявляє, що за рівнем холодостійкості натрій-іонні акумулятори перевершують традиційні літій-іонні рішення. Якщо технологія зможе забезпечити стабільний запас ходу в регіонах із суворим кліматом без суттєвих втрат продуктивності, це може прискорити поширення електромобілів у північних країнах.

Як пише TechRadar, окрім витривалості до низьких температур, натрій має ще кілька переваг. Він значно поширеніший у природі, що зменшує залежність від складних геополітичних ланцюгів постачання, пов’язаних із літієм. Також очікується нижча вартість виробництва таких батарей.

Згідно з повідомленнями, CATL переходить до нового етапу розвитку, де натрій-іонні батареї співіснуватимуть із літій-іонними. Вибір технології залежатиме від вартості та конкретного сценарію використання.

Changan Nevo A06 має вийти на китайський ринок у середині 2026 року. Надалі компанія планує розширити застосування натрій-іонних батарей у своїй модельній лінійці. Поки що автомобіль залишиться ексклюзивом для Китаю, однак не виключено, що автовиробники у США та Європі також почнуть активніше досліджувати подібні рішення.