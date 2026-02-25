Инженеры демонтируют первый оптоволоконный кабель между США и Европой: что будет с интернетом теперь

Со дна Атлантического океана начали поднимать TAT-8 – первый в мире трансатлантический оптоволоконный кабель. Система, которая соединила США, Британию и Францию в конце 1980-х, сейчас демонтируется и отправляется на переработку.

Система TAT-8 была восьмой трансатлантической телефонной линией и первой, заменившей медную передачу сигнала на одномодовое оптоволокно между США, Великобританией и Францией. Она работала на длине волны 1,3 микрометра и использовала оптоэлектронные повторители со скоростью около 280 Мбит/с. Об этом пишет Techspot.

Почему кабель TAT-8 поднимают именно сейчас?

Повторители размещались через каждые несколько десятков километров в герметичных корпусах, рассчитанных на глубину до 8000 метров. Благодаря этому сигнал мог проходить почти 6000 километров морского дна. Архитектура – пара стеклянных волокон для передачи световых импульсов с периодическим усилением в стальных модулях – стала основой для большинства современных подводных магистралей.

В 1970-х годах спутниковая связь считалась более перспективной альтернативой. Регуляторы в США предупреждали AT&T, что подводные кабели требуют радикального технологического прорыва. Медные системы имели ограничения из-за затухания сигнала и необходимости частой установки усилителей. Именно поэтому Bell Labs вместе с британскими партнерами разработали почти 6000-километровую волоконно-оптическую систему. Перед запуском ее испытали на экспериментальной линии Optican-1 между Канарскими островами.

Во время тестов обнаружили проблемы с изоляцией питания повторителей. Именно тогда возникла история об акулах: в поврежденном кабеле нашли застрявшие зубы. Появилась гипотеза, что хищников привлекает электромагнитное поле кабеля. Эту версию даже использовали в ранних материалах AT&T.

Впрочем, дальнейшие эксперименты с различными видами акул не подтвердили, что электрические поля влияют на их поведение. Скорее всего, животные просто случайно кусали подвешенный в воде объект. Несмотря на это, в конструкцию добавили стальной слой защиты между полиэтиленовой оболочкой и волоконным ядром. Он повысил устойчивость к механическим повреждениям и истиранию о морское дно.

Сегодня демонтажем занимается специализированное судно Maasvliet компании Subsea Environmental Services. Это дизель-электрический корабль с системами для подъема старых кабелей и сортировки материалов для переработки.

Операторы используют детальные журналы прокладки маршрута, где зафиксированы все соединения, места установки повторителей и ремонты. Для подъема применяют плоский крюк flatfish, который тянут по дну со скоростью около одного узла. Изменения натяжения троса сигнализируют о захвате кабеля. Лишь после подъема на палубу можно подтвердить, что вытянут именно нужный участок.

На поверхности впервые за десятилетия появляются повторители длиной около двух метров вместе с резиновыми коннекторами. Внутри – оптоэлектроника, рассчитанная на десятки лет работы под давлением. Питание подавалось постоянным током через медные проводники в конструкции кабеля.

Как пишет Wired, после подъема оборудование отправляют на переработку в компанию Mertech Marine в Южной Африке. Там отделяют бронировочный стальной провод, медные жилы, полиэтиленовую оболочку и корпуса повторителей. Медь особенно ценна – это высококачественный материал большой длины, что имеет стратегическое значение на фоне прогнозов дефицита в ближайшее десятилетие. Полиэтилен перерабатывают в гранулы для производства технического пластика, а компоненты с потенциально опасными веществами обрабатывают по специальным разрешениям.

Несмотря на развитие спутниковых группировок на низкой орбите, именно волоконно-оптические сети остаются основой глобальной связи. Они обеспечивают более высокую пропускную способность, меньшую задержку и лучшую экономику жизненного цикла. Спутники дополняют инфраструктуру в отдаленных регионах, но требуют регулярной замены и более уязвимы к погодным условиям и космическому мусору.

Современные подводные кабели масштабируются благодаря мультиплексированию по длине волны и когерентной оптической передачи, однако их базовая конструкция – одномодовое волокно, повторители через десятки километров и детальное картографирование маршрута – берет начало именно с TAT-8. Теперь эта система завершает свой цикл, становясь частью новой инфраструктуры – индустрии переработки.