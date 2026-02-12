Россияне окончательно могут остаться без Apple: все из-за санкций

Apple начала массово ограничивать операции для пользователей из России, чьи данные совпадают с санкционными списками. Под запрет попадают покупки, подписки и доступ к сервисам, а части владельцев iPhone предлагают пройти дополнительную проверку личности.

Компания Apple ввела ограничения для российских пользователей, данные которых полностью или частично совпадают с информацией лиц из санкционных списков правительства США или других стран. Об этом сообщает iPhones.ru. В сообщениях, которые получают пользователи, указано, что они не могут совершать покупки, поскольку их данные полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц под санкциями. Об этом пишет The Moscow Times.

Что происходит с аккаунтами и поставками iPhone?

В Apple объясняют, что обязаны соблюдать действующее законодательство и регуляторных требований. Если раньше такие случаи были единичными, то теперь, по сообщениям, ограничения стали массовыми.

Проблема может затронуть десятки тысяч пользователей в России. В результате они рискуют потерять доступ к своим Apple ID. По данным Shot, владельцы устройств жалуются на блокировку аккаунтов, удаление профилей и невозможность пользоваться сервисами компании.

Пользователи iPhone сообщают, что в настройках появляется требование пройти дополнительную проверку личности и загрузить фото паспорта. Без этого становится недоступной оплата в App Store, возникают трудности с доступом к Game Center, игр и iCloud. Некоторые пытаются отвязать свои устройства от заблокированных аккаунтов, чтобы создать новые.

Кроме ограничений для аккаунтов, Apple усиливает контроль за поставками смартфонов в Россию через третьи страны, где компания официально не работает. Как сообщает индийское издание MoneyControl, официальные дистрибьюторы предупредили местных ритейлеров о значительных штрафах в случае активации iPhone с использованием иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки. Особое внимание уделяют новой 17-й серии смартфонов.

В рассылке для продавцов указано, что если будет обнаружено использование устройств с зарубежными SIM-картами, на торговую точку наложат высокий штраф, а код магазина могут заблокировать в соответствии с политикой компании.

Тем временем в России звучат заявления о потенциальных рисках для пользователей техники Apple. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что компания технически способна отключить свои устройства на территории страны и превратить их в "кирпичи". По его словам, это технически возможно. В то же время он выразил мнение, что в случае такого сценария россияне быстро найдут альтернативу гаджетам Apple, если компания покажет себя как инструмент в руках спецслужб Соединенных Штатов.