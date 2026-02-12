Росіяни остаточно можуть лишитись без Apple: все через санкції

Apple почала масово обмежувати операції для користувачів із Росії, чиї дані збігаються із санкційними списками. Під заборону потрапляють покупки, підписки та доступ до сервісів, а частині власників iPhone пропонують пройти додаткову перевірку особи.

Компанія Apple запровадила обмеження для російських користувачів, дані яких повністю або частково збігаються з інформацією осіб із санкційних списків уряду США чи інших країн. Про це повідомляє iPhones.ru. У повідомленнях, які отримують користувачі, зазначено, що вони не можуть здійснювати покупки, оскільки їхні дані повністю або частково збігаються з даними однієї чи кількох сторін зі списку осіб під санкціями. Про це пише The Moscow Times.

Що відбувається з акаунтами та постачанням iPhone?

В Apple пояснюють, що зобов’язані дотримуватися чинного законодавства та регуляторних вимог. Якщо раніше такі випадки були поодинокими, то тепер, за повідомленнями, обмеження стали масовими.

Проблема може зачепити десятки тисяч користувачів у Росії. У результаті вони ризикують втратити доступ до своїх Apple ID. За даними Shot, власники пристроїв скаржаться на блокування акаунтів, видалення профілів і неможливість користуватися сервісами компанії.

Користувачі iPhone повідомляють, що в налаштуваннях з’являється вимога пройти додаткову перевірку особи та завантажити фото паспорта. Без цього стає недоступною оплата в App Store, виникають труднощі з доступом до Game Center, ігор та iCloud. Деякі намагаються відв’язати свої пристрої від заблокованих акаунтів, щоб створити нові.

Окрім обмежень для акаунтів, Apple посилює контроль за постачанням смартфонів у Росію через треті країни, де компанія офіційно не працює. Як повідомляє індійське видання MoneyControl, офіційні дистриб’ютори попередили місцевих ритейлерів про значні штрафи у разі активації iPhone з використанням іноземних SIM-карт протягом 90 днів після купівлі. Особливу увагу приділяють новій 17-й серії смартфонів.

У розсилці для продавців зазначено, що якщо буде виявлено використання пристроїв із закордонними SIM-картами, на торгову точку накладуть високий штраф, а код магазину можуть заблокувати відповідно до політики компанії.

Тим часом у Росії лунають заяви про потенційні ризики для користувачів техніки Apple. Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свінцов заявив, що компанія технічно здатна відключити свої пристрої на території країни та перетворити їх на "цеглини". За його словами, це технічно можливо. Водночас він висловив думку, що в разі такого сценарію росіяни швидко знайдуть альтернативу гаджетам Apple, якщо компанія покаже себе як інструмент у руках спецслужб Сполучених Штатів.