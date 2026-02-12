Також оновлення від Apple покращило роботу сторонніх годинників у Європейському Союзі, відповідно до нових вимог законодавства, повідомляє The Verge.

Що змінилося для користувачів у новій версії iOS 26?

Центральним елементом iOS 26.3 стала функція "Перенесення на Android", яка дозволяє мігрувати між платформами, просто поклавши старий iPhone та новий Android-смартфон поруч.

Цей інструмент автоматично переносить встановлені застосунки, архів фотографій, повідомлення та навіть номер телефону власника, як пояснює 9to5mac.

Раніше цей процес був значно складнішим: людям доводилося вручну копіювати файли або завантажувати спеціальні додатки для передачі даних від Apple чи Google на обидва пристрої одночасно.

Для мешканців Європейського Союзу Apple впровадила функцію "пересилання сповіщень" для сторонніх аксесуарів, про яку ми раніше повідомляли.

Тепер на екранах смартгодинників інших брендів можна бачити повний зміст повідомлень та гнучко налаштовувати, від яких саме програм вони мають надходити.

Це робить досвід використання розумних годинників від сторонніх виробників значно кращим, оскільки на ґаджетах відображатиметься важлива та актуальна інформація зі смартфона.

Такі зміни стали наслідком виконання Apple вимог Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) щодо покращення взаємосумісності пристроїв, саме тому функція доступна лише користувачам ЄС, про що раніше розповідало видання Apple Insider.

Як встановити оновлення iOS 26.3?

Оновлення розгортається автоматично і вам нічого не потрібно робити. Однак, якщо ви не хочете чекати, і бажаєте випробувати нові функції вже зараз – існує алгоритм ручного встановлення.

Зробити це можна через стандартний застосунок "Параметри". У розділі "Загальні" слід обрати пункт "Оновлення ПЗ".

Якщо пристрій сумісний з лінійкою iOS 26, система запропонує завантажити та встановити актуальну збірку під номером 26.3.

Що далі чекає на iOS?

Apple вже працює над новою операційкою для майбутніх iPhone. Інсайдери наголошують, що в iOS 27 розробники зосередяться на оптимізації системи, усуненні багів та покращенні продуктивності.

Великі зміни чекають на Siri, яка нарешті має перетворитися на повноцінного ШІ-бота з можливістю аналізувати файли та виконувати складні дії, використовуючи моделі Gemini від Google.