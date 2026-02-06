Наші телефони часто містять значно більше конфіденційної інформації, ніж нам здається. Фото власних документів, скриншоти паролів чи карток, низка інших чутливих даних – все це може бути небезпечним для нас самих, попереджає 24 Канал.

Які файли у смартфоні створюють найбільший ризик?

Якщо зловмисники отримують доступ до пристрою, вони можуть скористатися цим для махінацій, оформлення кредитів чи фішингу. Розповідаємо, що слід негайно видалити зі смартфона.

Якими даними не слід обмінюватися в повідомленнях?

Насамперед варто переглянути SMS і повідомлення в месенджерах. Не слід просто так залишати в пам'яті повідомлення, які можуть містити важливу інформацію, адреси, номери документів, паролі чи інші чутливі дані.

Якщо ви колись надсилали рідним документи у приватних повідомленнях соцмереж чи месенджерів, знайте, що це дуже погана ідея. Навіть коли така необхідність є, слід скористатися файловими обмінниками, попередньо захистивши копії документів запароленим архівом.

Також небезпечними є обмін реквізитами банківських карток, PIN-кодами, CVV або CVC-кодами, відповідями на контрольні запитання та одноразовими паролями від банків чи платіжних сервісів.

Перевірте збережені фото

Окрему увагу слід приділити галереї. Фото документів, зокрема паспорта, ID-картки чи водійського посвідчення, можуть бути використані для підробки особи. Ризик несуть і скриншоти банківських повідомлень, листування зі службами підтримки, а також знімки з кодами підтвердження, квитанціями та чеками.

Нотатки це зручно, але не надійно

Ще одним слабким місцем є нотатки, чернетки електронних листів або повідомлення, які користувачі зберігають "для себе". У таких файлах часто залишаються паролі, номери карток або інші персональні дані. Експерти радять регулярно перевіряти ці розділи та видаляти зайве.

Де ще може залишитися чутлива інформація?

Після очищення телефона важливо не забувати про кошик і хмарні сервіси. Видалені файли можуть залишатися в резервних копіях Google Drive або iCloud, тому їх також слід перевіряти.

Як захистити свій смартфон?

Як пише Android, важливо захистити сам пристрій від стороннього доступу – налаштувати надійний пароль, PIN або біометричний замок, щоб стороння людина не могла легко розблокувати телефон і отримати дані всередині.

Операційна система Android має вбудовані засоби безпеки, які дозволяють використовувати PIN-коди, паролі або біометрію (відбиток пальця чи розпізнавання обличчя), що значно ускладнює доступ для зловмисників, навіть якщо вони фізично заволоділи пристроєм.

Також фахівці радять уважно ставитися до застосунків – встановлювати їх лише з офіційних магазинів і перевіряти дозволи, яких вони запитують у системі. Невідомі чи неофіційні програми можуть приховувати шкідливий код, який отримує доступ до даних смартфона.

Додатково, як радить Verizon, слід скористатися базовими практиками безпеки:

блокувати пристрій при кожному використанні,

не залишати перебування телефону без нагляду,

виходити з важливих сервісів після фінансових операцій,

вимикати Wi-Fi й Bluetooth, коли вони не потрібні – це зменшує шанси несанкціонованого підключення або атаки ззовні.

Пам'ятайте! Регулярна цифрова гігієна значно знижує ризик стати жертвою шахрайства. Слід попіклуватися про власну безпеку заздалегідь, поки це не доведеться робити вимушено.