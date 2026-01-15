Ученые выяснили, почему проседает почва в центре Турции

В центральной части Турции ученые зафиксировали постепенное опускание земной поверхности в бассейне Конья. Это происходит внутри региона, который на протяжении миллионов лет в целом поднимался. Исследование показывает, что причина кроется глубоко в мантии Земли.

Бассейн Конья расположен в сердце Центрально-Анатолийского плато, которое в среднем поднимается на 1,5–2 километра над уровнем моря. В отличие от окружающих территорий, этот район является низменной и относительно ровной впадиной. Геологически бассейн является бессточным, то есть не имеет выхода к морю, поэтому здесь накапливались осадочные породы, в частности озерные отложения, формировавшиеся вплоть до плейстоцена. Об этом свидетельствуют хорошо сохранившиеся береговые линии древней озерной системы. Рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

Смотрите также Жуткое послание бронзового века: хеттская печать угрожает всем, кто ее читает

Почему бассейн Конья опускается внутри поднятого плато?

Новые спутниковые и наземные измерения, в частности с помощью GNSS і InSAR, показали, что поверхность бассейна Конья сейчас активно проседает. Это опускание имеет локальный и почти круговой характер и сосредоточено в центральной части бассейна. В то же время другие участки Центрально-Анатолийского плато не демонстрируют подобных вертикальных движений.

Регион считается относительно спокойным с точки зрения тектоники. Кроме разлома Туз-Гёля, во внутренней части плато почти нет активных крупных разломов. Это позволяет исключить движения земной коры вдоль разломов как основную причину зафиксированного проседания.

Сейсмические исследования показали, что литосфера в Центральной Анатолии является относительно тонкой, а граница между литосферой и астеносферой залегает на глубине примерно 60–100 километров. Под бассейном Конья ученые обнаружили аномалию с повышенной скоростью прохождения сейсмических волн на глубине 50–80 километров. Такие аномалии обычно связывают с более холодным и плотным материалом литосферы.

Как пишет Phys, толщина земной коры под бассейном достигает около 40 километров и несколько увеличивается на его краях. Анализ гравитационных данных и рельефа также обнаружил локальную отрицательную остаточную остаточную топографию до 280 метров, что означает: поверхность здесь ниже, чем можно было бы ожидать, учитывая только строение коры.

Совокупность этих признаков указывает на процессы, происходящие в мантии. Исследователи пришли к выводу, что под бассейном формируется так называемый литосферный "каплевидный провал". Это явление возникает, когда плотные нижние части литосферы отделяются и погружаются в мантию, увлекая за собой верхние слои и вызывая проседание поверхности. Подобные процессы ранее фиксировали в районе Сьерра-Невады, плато Альтиплано и плато Пуна.

Центрально-Анатолийское плато в целом поднимается ещё с миоцена. Геологические и изотопные данные свидетельствуют, что этому способствовало масштабное удаление литосферы под регионом в прошлом. Бассейн Конья, по выводам авторов исследования, является примером более поздней и локальной фазы этого процесса. Лабораторные эксперименты подтверждают, что вторичные литосферные 'капли' могут формироваться уже после общего поднятия плато и вызывать локальное опускание поверхности.

Исследование под названием "Multistage lithospheric drips control active basin formation within an uplifting orogenic plateau" показывает, что формирование бассейнов и поднятие плато могут происходить одновременно. В случае Центральной Анатолии поверхность кажется стабильной, однако глубинные процессы в мантии продолжают изменять регион, а бассейн Конья является наглядным примером такой скрытой динамики.