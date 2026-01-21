Германия запретила водителям Lexus дистанционно включать обогрев автомобиля посреди зимы

В Германии владельцы бензиновых Lexus потеряли возможность дистанционно прогревать автомобили. Toyota отключила функцию автозапуска через мобильные приложения, чтобы соответствовать местным экологическим требованиям, которые запрещают лишнюю работу двигателя на холостом ходу.

Toyota подтвердила, что дистанционный запуск двигателя для прогрева салона и лобового стекла больше не работает на бензиновых моделях Lexus в Германии. Функцию, которая была доступна бесплатно через приложения MyToyota и Lexus Link Plus, деактивировали удаленно с помощью обновлений программного обеспечения. Об этом сообщает Gadget Review.

Почему в Германии отключили автозапуск в Lexus?

По словам представителя Toyota Ральфа Мюллера, решение связано с немецким законодательством о выбросах. Местные регуляторы считают прогрев двигателя на стоянке "ненужной работой", создающей "вредные выбросы выхлопных газов". Компания объясняет отключение заботой о клиентах, поскольку использование автозапуска может привести к штрафам.

Ограничение касается только автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Полностью электрические модели и плагин-гибриды сохранили функцию предварительного обогрева, поскольку в них салон прогревается без запуска бензинового двигателя.

Как пишет Bild, отдельного общеевропейского правила о запрете дистанционного прогрева нет. Решение принято именно на национальном уровне именно на национальном уровне в Германии, где контроль за выбросами распространяется даже на программные функции автомобилей. Через подключенные сервисы государство фактически получило возможность влиять на работу машин, уже проданных владельцам.

Ситуация также вписывается в более широкую климатическую политику страны. Германия усиливает борьбу с использованием ископаемого топлива, в частности через закон об энергетике зданий, который предусматривает переход на возобновляемые источники отопления и отказ от газа и нефти до 2045 года. На этом фоне даже прогрев автомобиля зимой стал частью экологических споров, где владельцы авто оказались побочными жертвами регуляторных решений.