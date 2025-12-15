Компания iRobot заявила о банкротстве и переходит под контроль нового владельца

Американская компания iRobot, известная роботами-пылесосами Roomba, подала заявление о банкротстве после лет финансовых трудностей. Производитель планирует продолжить работу и перейти в собственность своего контрактного партнера Picea Robotics.

После 35 лет работы iRobot подала заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11. Компания сделала это после предупреждений в начале года о том, что возможности для стабилизации бизнеса стремительно исчерпываются. В рамках процесса iRobot планирует быть приобретенной своим контрактным производителем – китайской компанией Picea Robotics. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на PRnewswire

Что означает банкротство iRobot для компании и пользователей?

У iRobot уверяют, что переходный период не повлияет на пользователей. Компания заявляет об отсутствии ожидаемых сбоев в работе мобильного приложения, программ для клиентов, сотрудничества с глобальными партнерами, цепочках поставок и поддержке продуктов. Это означает, что на текущем этапе работы пылесосы Roomba и в дальнейшем будут функционировать без изменений.

Компания со штаб-квартирой в Массачусетсе годами находилась под давлением растущей конкуренции, прежде всего со стороны китайских производителей. iRobot была одним из пионеров бытовой робототехники: ее основали в 1990 году, а первый робот-пылесос Roomba вышел на рынок в 2002-м.

Как пишет The Verge, несмотря на то, что бренд Roomba стал фактически общим названием для роботов-пылесосов, за последние два десятилетия доля iRobot на рынке существенно сократилась. Компания уступила позиции таким производителям, как Ecovacs и Roborock. Попытка продать бизнес Amazon могла изменить ситуацию, однако сделка сорвалась из-за регуляторных проверок.

После этого iRobot обновила модельный ряд і снизила цены, чтобы эффективнее конкурировать с соперниками. В разработке новых моделей Roomba компания сотрудничала именно с Picea Robotics. Впрочем, даже эти шаги не остановили падение доходов. Серьезным ударом стали американские пошлины, в частности 46-процентные тарифы во Вьетнаме, где iRobot производит роботы-пылесосы для рынка США.

Генеральный директор iRobot Гэри Коэн назвал объявление о банкротстве важным этапом для будущего компании. По его словам, сделка с Picea Robotics должна укрепить финансовое состояние iRobot и обеспечить непрерывность работы для потребителей, клиентов и партнеров.