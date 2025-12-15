Компанія iRobot заявила про банкрутство й переходить під контроль нового власника

Американська компанія iRobot, відома роботами-пилососами Roomba, подала заяву про банкрутство після років фінансових труднощів. Виробник планує продовжити роботу та перейти у власність свого контрактного партнера Picea Robotics.

Після 35 років роботи iRobot подала заяву про захист від банкрутства за процедурою Chapter 11. Компанія зробила це після попереджень на початку року про те, що можливості для стабілізації бізнесу стрімко вичерпуються. У межах процесу iRobot планує бути придбаною своїм контрактним виробником – китайською компанією Picea Robotics. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на PRnewswire

Що означає банкрутство iRobot для компанії та користувачів?

У iRobot запевняють, що перехідний період не вплине на користувачів. Компанія заявляє про відсутність очікуваних збоїв у роботі мобільного застосунку, програм для клієнтів, співпраці з глобальними партнерами, ланцюгах постачання та підтримці продуктів. Це означає, що на поточному етапі роботи пилососи Roomba й надалі функціонуватимуть без змін.

Компанія зі штаб-квартирою в Массачусетсі роками перебувала під тиском зростаючої конкуренції, насамперед з боку китайських виробників. iRobot була одним із піонерів побутової робототехніки: її заснували у 1990 році, а перший робот-пилосос Roomba вийшов на ринок у 2002-му.

Як пише The Verge, попри те, що бренд Roomba став фактично загальною назвою для роботів-пилососів, за останні два десятиліття частка iRobot на ринку суттєво скоротилася. Компанія поступилася позиціями таким виробникам, як Ecovacs і Roborock. Спроба продати бізнес Amazon могла змінити ситуацію, однак угода зірвалася через регуляторні перевірки.

Після цього iRobot оновила модельний ряд і знизила ціни, щоб ефективніше конкурувати з суперниками. У розробці нових моделей Roomba компанія співпрацювала саме з Picea Robotics. Втім, навіть ці кроки не зупинили падіння доходів. Серйозним ударом стали американські мита, зокрема 46-відсоткові тарифи у В'єтнамі, де iRobot виробляє роботи-пилососи для ринку США.

Генеральний директор iRobot Ґері Коен назвав оголошення про банкрутство важливим етапом для майбутнього компанії. За його словами, угода з Picea Robotics має зміцнити фінансовий стан iRobot і забезпечити безперервність роботи для споживачів, клієнтів і партнерів.