Обычного выключения ПК недостаточно во время отключений электричества: как защитить компьютер

Внезапное отключение электроэнергии может вывести компьютер из строя, даже если он был выключен в момент пропажи напряжения. Простое извлечение шнура из розетки может спасти технику.

Опасность скачков напряжения: почему кнопка питания не защитит компьютер

Многие пользователи ошибочно полагают, что выключенный через меню системы компьютер находится в полной безопасности во время отключения электроэнергии. Но даже в выключенном состоянии техника остается физически подключенной к домашней электросети через кабель питания. Материнская плата, оперативная память и SSD-накопители содержат сверхчувствительные микросхемы, которые легко выходят из строя из-за любого неожиданного скачка напряжения.

Основная угроза кроется не только в самом моменте отключения электроэнергии, но и в минутах восстановления питания. Когда энергосистема возобновляет работу после аварии или перегрузки, она часто выдает мощный импульс напряжения. Например, в стандартных сетях даже незначительное превышение этого уровня может навсегда повредить чувствительную электронику.

Почему грозит внезапное отключение во время работы

Если отключение электроэнергии застало компьютер в рабочем состоянии, риски возрастают в разы. Во-первых, внезапная потеря питания приводит к повреждению файлов, которые как раз записывались или обновлялись. Если это произойдет во время обновления операционной системы, ПК может вообще отказаться загружаться. Во-вторых, в классических жестких дисках аварийная остановка способна физически повредить механические считывающие головки.

Также не стоит забывать о молниях во время непогоды. Даже если разряд попадет не в сам дом, а в расположенную рядом трансформаторную подстанцию, мощный скачок напряжения все равно попадет в домашнюю проводку через кабели.

Как правильно защитить технику и роутер

Самый простой и совершенно бесплатный способ защиты – это вытащить вилку из розетки. Если вы видите приближение грозы или свет уже погас, обязательно отключите компьютер от сети. То же самое стоит сделать и с Wi-Fi-роутером, поскольку именно он чаще всего выходит из строя во время грозы. Кроме того, не помешает отключить от розеток и другие дорогостоящие устройства, такие как телевизоры.

Для настольных ПК выключение тумблера на блоке питания немного снижает риски, но от прямого попадания молнии это не спасет. Поэтому эксперты советуют использовать дополнительные уровни защиты:

Сетевой фильтр: качественное устройство служит первой линией защиты и принимает на себя скачки напряжения.

Источник бесперебойного питания (ИБП): не только защищает от скачков напряжения, но и обеспечивает несколько минут автономной работы от аккумулятора, чтобы спокойно сохранить файлы и выключить систему.

Защита всего дома: вызовите профессионального электрика для установки общего защитного устройства непосредственно в электрощит.

После возобновления подачи электроэнергии не спешите сразу подключать все приборы обратно в розетку. Подождите несколько минут, чтобы убедиться, что сеть работает стабильно и повторного отключения не произойдет. Сначала подключайте сетевой фильтр, а уже к нему – ПК и периферию.