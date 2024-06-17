Молчаливое пространство: почему в космосе никто не услышит ваш крик
В бескрайних просторах космоса царит тишина и если бы вы могли открыть дверь космической станции вы бы ничего не услышали и не только потому, что не успели бы этого сделать. Но почему это так и что нужно звуку, чтобы мы его услышали.
Чтобы понять, почему звук не распространяется в космосе, нужно углубиться в науку, что стоит за этим процессом. Но все можно описать довольно просто – в космосе отсутствует необходимая среда для распространения звука.
Редакция Техно 24 перевела и адаптировала материал Why isn't there any sound in space? от The Conversation
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Как это работает
Звук для распространения требует среды, поскольку он является энергетической волной, которая заставляет колебаться частицы – будь то жидкость, или газ. В повседневной жизни мы воспринимаем звук, когда вибрации голосовых связок создают сжатие воздушных молекул, переносящих энергию в форме волн.
Для лучшего понимания звука можно представить игрушечную металлическую пружину: когда ее растянуть и отпустить, она создает сжатие, которое перемещается вдоль ее спиралей. Аналогично, когда мы говорим, вибрации голосовых связок сжимают воздух, запуская волны звука.
Как работает звук: смотрите видео
Однако космос существенно отличается. Космическое пространство – это вакуум, огромная пустота, лишенная материи. Звук полагается на атомы и молекулы, чтобы переносить свои волны, но в вакууме космоса, где нет этих частиц, звук не может путешествовать. Отсутствие среды означает отсутствие звука, а следовательно, и эхо. Эхо возникает, когда звуковые волны отражаются от твердых поверхностей, а это явление невозможно без такой среды как воздух.Чтобы проиллюстрировать последствия воздействия космоса, представьте, что вы оказались за пределами космического корабля без скафандра. Кроме того, что никто не услышит вашего крика о помощи из-за вакуума, ваше выживание будет под угрозой. Воздух в ваших легких расширится в вакууме, что приведет к разрыву легких и потере сознания в течение 10 – 15 секунд из-за недостатка кислорода.
Не все так пусто
Хоть космос и преимущественно тихий, он не является полным вакуумом. Очень мелкие частицы, например атомы водорода, присутствуют в космосе, но их концентрация значительно меньше, чем в земной атмосфере. За пределами нашей Солнечной системы, в космическом пространстве, которое поддерживается при высоких температурах звездным излучением, существует плазма – состояние, в котором электроны отделены от протонов. В этой разреженной среде звуковые волны имеют уникальные свойства, двигаясь быстрее и с большей длиной волны.
В 2022 году NASA продемонстрировала захватывающий пример звука в космосе, используя рентгеновские данные. Агентство превратило данные из большой черной дыры в скоплении галактик Персея, удаленного от нас на 250 миллионов световых лет, в аудиозапись.
Хотя черные дыры не излучают звука, окружающая плазма распространяет длинноволновые звуковые волны. Хотя естественная частота находится за пределами человеческого слуха, после преобразования получается жуткое слуховое представление о черной дыре, рычащей в глубинах космоса.
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От чего зависит звук
Интересно, что ученые размышляли, как бы звучали человеческие голоса на других планетах, таких как Венера и Марс. Гипотетически, на Марсе с его разреженной атмосферой, голоса звучали бы тонко и беззвучно, подобно пикколо. В контрасте, на Венере с ее густой и горячей атмосферой, голоса имели бы более глубокий тембр, напоминая бас-гитару.
Такая разница в звучании возникает из-за толщины атмосферы: разреженный воздух способствует более высоким тонам, тогда как густое – более низким.