Народный хит: почему Poco x8 pro может стать именно тем смартфоном, которого вы так долго ждали

Серия смартфонов Poco линейки X всегда ассоциировалась с доступной мощностью, но новое поколение поднимает планку на недостижимый ранее уровень. Компания представила не просто очередное обновление, а полноценное изменение концепции, где к флагманскому быстродействию добавилась рекордная автономность.

Какие решения делают новые смартфоны лидерами своего сегмента?

Главной сенсацией презентации стала модель Max, которая впервые появилась в этой линейке. Производитель сделал ставку на рекордную автономность, оснастив устройство кремний-углеродным аккумулятором емкостью 8500 миллиампер-часов. Версия для китайского рынка получила еще большую батарею на 9000 миллиампер-часов, пишет 24 Канал.

Такие показатели позволяют смартфону работать до двух дней в режиме активного использования. Лабораторные тесты демонстрируют невероятные результаты: устройство способно выдерживать около 22 часов непрерывной работы под нагрузкой, что почти втрое превышает показатели стандартных смартфонов с батареями на 5000 миллиампер-часов.

При этом аккумулятор сохраняет 80% своей емкости даже после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам эксплуатации.



Poco X8 Pro и X8 Pro Max / Фото Poco

Мощность устройства также соответствует флагманским стандартам:

Poco X8 Pro Max базируется на новейшем 3-нанометровом чипсете MediaTek Dimensity 9500s, который в популярном бенчмарке AnTuTu набирает более 3 миллионов баллов, пишет GadgetMatch.

Смартфон получил до 12 гигабайт оперативной памяти современного стандарта LPDDR5X и внутренний накопитель объемом до 512 гигабайт формата UFS 4.1.

Для предотвращения перегрева во время интенсивных игровых сессий используется усовершенствованная система охлаждения IceLoop.

Младшая модель, Poco X8 Pro, работает на 4-нанометровом чипе Dimensity 8500-Ultra, который также демонстрирует значительный прирост графической производительности и поддерживает аппаратную трассировку лучей.



Poco X8 Pro и X8 Pro Max / Фото Poco

Дисплеи обеих новинок поражают яркостью, достигая пикового значения 3500 нит, что делает информацию на экране читабельной даже под прямыми солнечными лучами.

Старшая модель оснащена 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 герц. Для защиты зрения реализована технология анти-ШИМ с частотой 3840 герц, что минимизирует мерцание на низкой яркости.

Корпуса устройств защищены по самым высоким стандартам IP68 и IP69K, что позволяет им выдерживать погружение в воду на глубину до 2 метров.

Камеры

Фотографические возможности обеспечиваются 50-мегапиксельными основными сенсорами с оптической стабилизацией изображения. В модели Max установлен датчик Light Fusion 600, а в версии Pro – Sony IMX882. Дополнительно смартфоны имеют 8-мегапиксельные ультраширокоугольные модули и 20-мегапиксельные фронтальные камеры.



Poco X8 Pro и X8 Pro Max / Фото Poco

Программное обеспечение

Программная часть базируется на оболочке Xiaomi HyperOS 3 с интегрированным искусственным интеллектом Google Gemini, что предлагает функции умного поиска и улучшения контента.

Интересным дополнением стала поддержка технологии Offline Communication, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы даже при отсутствии мобильной сети. Также модель Pro Max теперь поддерживает eSIM, что является значительным преимуществом для путешественников.

Особый подарок для фанатов Marvel

Для фанатов комиксов была представлена специальная лимитированная версия Poco X8 Pro – Iron Man Edition, выполнена в черно-золотых цветах со стилизованным интерфейсом и корпусом, напоминающий реактор Железного человека.



Poco X8 Pro Max в дизайне, вдохновленном Железным человеком / Фото GadgetMatch

Цены

Цена на Poco X8 Pro стартует от 329 долларов, тогда как версия Max обойдется покупателям от 399 долларов.

В Украине цены колеблются от 16 999 гривен на POCO X8 Pro (8/256 гигабайт) до 24 999 гривен за POCO X8 Pro Max (12/512 гигабайт), по данным сети Алло.

Так почему же эти смартфоны понравятся всем?

Самое большое преимущество для обычного пользователя – огромная батарея. Кроме того, смартфоны предлагают до 12 гигабайт оперативной памяти для работы с ИИ, что сегодня крайне важно. Наконец, цены являются очень приятными для таких характеристик.