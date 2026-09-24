Строили дорогу, а нашли село: в Чехии раскопали дома возрастом 7000 лет

Строительство новой скоростной автомагистрали в Чехии превратилось в масштабную археологическую экспедицию. В ходе подготовки территории специалисты обнаружили целый комплекс древних сооружений, который дополнил представление о заселении этого региона первыми земледельцами.

Следы древних поселений под будущей трассой

Сначала, в ноябре 2025 года, вблизи села Рокитнице ученые обнаружили лишь один контур неолитического здания. Однако к концу полевых работ в июле 2026 года археологи исследовали участок между населенными пунктами Кокори и Пржеров и раскрыли план около 16 длинных домов, пишет Arkeonews.

Эти сооружения были возведены примерно 7000 лет назад первыми земледельческими общинами Центральной Европы, относящимися к культуре линейно-ленточной керамики. Она распространилась по региону в шестом тысячелетии до нашей эры.

Деревянные конструкции не сохранились, однако в почве остались четкие следы от столбов и стен, что позволило воссоздать их размеры. Некоторые из домов достигали впечатляющих 36 метров в длину, что свидетельствует об огромных трудозатратах задолго до появления первых городов.

Быт первых земледельцев и сокровища бронзового века

Помимо величественных жилищ, исследователи раскопали хозяйственные ямы для хранения урожая, печи для приготовления пищи и обогрева, а также другие объекты повседневного быта. Несмотря на отсутствие самих деревянных стен, находки дают уникальное представление о жизни оседлых земледельцев.



Керамика и ее фрагменты, обнаруженные в ходе археологических раскопок / Фото Археологического центра Оломоуца

В целом команда под руководством археолога Марека Калабека из Археологического центра Оломоуца обследовала почти 7 километров маршрута будущей трассы D55 в период с сентября 2025 по июль 2026 года для Дирекции дорог и автомагистралей Чехии.

Специалисты задокументировали 1879 хозяйственных объектов, 65 захоронений и одно человеческое захоронение внутри хозяйственной ямы. На самом богатом участке Кокоры-Подседки ученые зафиксировали 974 объекта разных эпох.



Доисторическое захоронение, обнаруженное во время раскопок / Фото Археологический центр Оломоуц

Земли вокруг трассы привлекали людей и в более поздние времена. Ученые обнаружили могилу культуры шнуровой керамики в Длухонице с медными украшениями и каменным орудием, а также кладбища раннего и позднего бронзового века. В них сохранились костяные бусины, бронзовые шпильки, браслеты и керамическая посуда.

В настоящее время все артефакты проходят консервацию, а в октябре 2026 года их представят публике на Дне археологии.