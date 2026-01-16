Киберполиция разоблачила производителей поддельных батареек

Правоохранители Львовской области раскрыли схему производства контрафактных батареек, которые реализовывались под видом продукции мировых брендов. Трое участников организованной группы получили подозрения за незаконное использование торговых марок и нанесение материального ущерба в особо крупном размере.

Как работала схема по производству поддельных батареек?

Совместная операция киберполиции и Бюро экономической безопасности позволила разоблачить преступную группировку, которая организовала незаконное производство элементов питания. Злоумышленники наладили промышленный выпуск сфальсифицированной продукции, используя специализированное оборудование для печати упаковки с логотипами известных мировых марок, пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Поддельные батарейки представляли потенциальную опасность для потребителей, поскольку не проходили никаких проверок на соответствие стандартам безопасности. Несмотря на это, реализация велась в больших объемах через различные каналы сбыта.

Детективы БЭБ вместе с оперативниками киберполиции провели комплекс процессуальных мероприятий, включая обыски и экспертизы, что позволило собрать достаточную доказательную базу.



Батарейки, которые еще не успели продать / Фото Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Организатору схемы сообщили о подозрении в организации и незаконном использовании знаков для товаров и услуг, совершенном организованной группой, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере.

Двое его сообщников также получили подозрения за участие в этой противоправной деятельности.

Судебное учреждение уже определило меры пресечения для всех трех фигурантов в форме залога – каждому примерно по 200 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства дела и возможную причастность других лиц к незаконному бизнесу.

Какую опасность несут поддельные элементы питания?

Поддельные элементы питания представляют серьезную угрозу как для безопасности пользователей, так и для окружающей среды, пишет TESLA-Batteries. При покупке контрафактных батареек или аккумуляторов, особенно автомобильных, вы не только теряете деньги, но и подвергаете риску собственную безопасность, поскольку неизвестно из каких экологически опасных материалов собран товар.

Поддельные батарейки могут быть изготовлены по устаревшей технологии из материалов сомнительного качества, что делает их абсолютно ненадежными. Такие изделия не имеют действительной гарантии, не тестируются, быстро выходят из строя и могут вызвать неисправности в оборудовании или даже пожар.

При нагревании поддельные элементы питания выделяют в атмосферу диоксины и свинец, которые наносят вред всему живому и особенно людям. В целом в состав батареек входят ртуть, кадмий, никель, соединения марганца, цинк, свинец и литий. Если все это неправильно защищено в корпусе благодаря небрежному производству, такая батарейка может привести к попаданию токсинов в живые организмы, накапливающиеся в растениях и животных.

В человеческом организме тяжелые металлы накапливаются, вызывая поражение органов, ухудшение репродуктивных способностей, генетические изменения, поражение печени и почек, а также онкологические заболевания.