Apple уже готовит MacBook Neo 2 с чипом A19 Pro: какие характеристики получит ноутбук

Компания Apple уже разрабатывает второе поколение своего самого доступного ноутбука MacBook Neo. Новинка получит более мощный процессор A19 Pro, увеличенный объем оперативной памяти и новые возможности искусственного интеллекта.

Новая мощность и скачок в графике

Как сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на отчет Bloomberg, Apple разрабатывает следующее поколение MacBook Neo на базе новейшего процессора A19 Pro. Этот чип также будет использоваться в флагманских моделях iPhone 17 Pro и iPhone Air. По сравнению с A18 Pro в текущей версии ноутбука новый процессор работает на 10–15 процентов быстрее в одноядерных и многоядерных тестах.

Графический ускоритель продемонстрирует еще более впечатляющий прирост – производительность вырастет до 40 процентов благодаря специальным блокам Neural Accelerators в каждом ядре GPU. По данным журналиста Тима Калпана, компания использует несколько упрощенную версию чипа A19 Pro: вместо 6-ядерного графического процессора, как в iPhone 17 Pro, MacBook Neo 2 получит 5-ядерную графику.

Больше памяти для умного ИИ

Важным улучшением станет увеличение объема оперативной памяти. Текущая версия MacBook Neo имеет всего 8 гигабайт оперативной памяти, что некоторые считали компромиссом. Во втором поколении объем памяти увеличится до 12 гигабайт благодаря архитектуре A19 Pro.

Сочетание нового процессора и 12 гигабайт оперативной памяти откроет поддержку более мощной локальной модели ИИ от Apple, которую анонсировали на конференции WWDC. Эта модель обеспечивает более точное диктование текста и предоставляет новые возможности для настройки голоса Siri. Текущая версия MacBook Neo не поддерживает эти функции из-за ограничений аппаратного обеспечения.

Обновление цветовой гаммы и дата выпуска

Нынешний MacBook Neo продается в ярких цветах: цитрусовом, розовом, индиго и серебристом. Источники Bloomberg отмечают, что разработчики планируют периодически обновлять палитру корпуса новыми оттенками, хотя точный перечень новых цветов пока не раскрывают.

Первый MacBook Neo вышел на рынок в марте 2026 года и стал настоящим хитом. Журналист Тим Калпан сообщает, что релиз второго поколения с чипом A19 Pro состоится в течение 2027 года.