Польша хочет создать собственный Starlink и уже обозначила первые шаги

Польша планирует укрепить собственную спутниковую инфраструктуру и снизить зависимость от иностранных систем связи. Дональд Туск заявил, что страна может создать собственный аналог Starlink.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о перспективе создания польской спутниковой системы связи, которую он назвал аналогом Starlink. Об этом сообщает польское издание Onet Wiadomości.

Зачем Польше собственный Starlink?

"Это вызов, мечта, но это не фантазия. Мы сказали себе, что результатом этого процесса, который начался сегодня, может стать и станет польский Starlink", – заявил Туск.

По словам польского премьера, вопрос спутниковой связи напрямую связан с национальной безопасностью. Особенно важным это направление стало после начала полномасштабной войны России против Украины, где спутниковые системы играют значительную роль в обеспечении связи.

Туск подчеркнул, что безопасность Польши и Европы не должна зависеть от решений одной частной компании или отдельного человека. "Безопасность Польши и Европы не может зависеть от прихоти одного человека. А без собственной спутниковой связи нельзя говорить о полной безопасности", – сказал он.

Сколько спутников будет у Польши?

Туск сообщил, что к концу 2026 года у Польши будет девять спутников для наблюдения за Землей. Эти аппараты не являются прямым аналогом спутников Starlink. Система SpaceX состоит из большого количества спутников на низкой околоземной орбите и предназначена прежде всего для обеспечения широкополосного доступа к интернету.

В свою очередь, спутники наблюдения за Землей используются для получения изображений и сбора данных о поверхности планеты. Такие возможности могут иметь значение для гражданского мониторинга, картографирования, реагирования на чрезвычайные ситуации и обороны. Поэтому заявление Туска о "польском Starlink" на данный момент скорее описывает стратегическую цель создать собственную независимую спутниковую инфраструктуру, а не готовый проект, который станет прямым конкурентом SpaceX.

Польский премьер также заявил, что страна уже стала значимым участником европейской космической отрасли и постепенно превращается в одну из ведущих держав Европы в этом направлении.

Почему Варшава заговорила об этом именно сейчас?

Заявление Туска прозвучало на фоне спора между Польшей и SpaceX по поводу работы Starlink.

Компания изменила условия использования сервиса для польских клиентов. В частности, Польшу исключили из единой европейской зоны роуминга Starlink, которая охватывает более 30 стран – государства Европейского Союза, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

По данным Politico, новые правила касались клиентов, регистрировавшихся в Starlink с 14 июля 2026 года. С 17 августа ограничения планировалось распространить также на часть действующих польских пользователей. Ситуация вызвала резкую реакцию Варшавы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в августе заявил, что страна может ответить на действия SpaceX прекращением финансирования работы терминалов Starlink, используемых в Украине.

Таким образом, дискуссия о собственной спутниковой системе для Польши имеет не только технологическое, но и стратегическое измерение. Варшава стремится обрести собственные возможности в космосе и уменьшить зависимость от инфраструктуры, контролируемой частными американскими компаниями.

В то же время между заявлением о"польском Starlink" и полноценной системой спутникового интернета лежит большое технологическое и финансовое расстояние. На данный момент Польша подтвердила планы по запуску девяти спутников наблюдения за Землей, но конкретной программы по созданию масштабной сети спутников для широкополосного интернета в приведенном заявлении Туска нет.