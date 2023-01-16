Крупнейший в мире самолет по размаху крыльев Roc выполнил свой самый продолжительный полет

13 января самый большой в мире самолет по размаху крыльев Roc (Stratolaunch Model 351) компании Stratolaunch Systems совершил второй испытательный полет с полезной нагрузкой – прототипом гиперзвукового летательного аппарата воздушного базирования Talon-A. Это был девятый испытательный полет Roc, длившийся 6 часов – рекорд за всю историю испытаний.

Кроме рекордной продолжительности полета, самолет с размахом крыльев 117,3 метра также впервые находился в воздушном пространстве за пределами территории пустыни Мохаве.

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Roc взлетел с площадки аэрокосмического порта Мохаве на юго-востоке Калифорнии в пятницу утром и приземлился там через шесть часов, в 17:51 по местному времени. По словам представителей Stratolaunch, во время полета самолет достиг высоты 6860 метров. Предыдущий тестовый полет Roc прошел в октябре прошлого года.

Посадка Roc Stratolaunch Model 351: смотрите видео

Испытание с полезной нагрузкой по программе Captive-carry с закрепленным на пилоне гиперзвуковым планером Talon-A является подготовкой к следующему этапу – испытанием с отделением Talon-A от Roc и последующим приземлением. Ожидается, что эти тесты приступят в конце года.

Гендиректор и президент Stratolaunch Закари Кревор отметил прогресс в графике испытаний, добавив, что компания вплотную приблизилась к следующему этапу, охватывающему как тестирование отделения гиперзвукового планера Talon-A от пилона, так и старт его испытательных полетов.