Свежее открытие Хаббла: редкая линзовидная галактика NGC 4753

Космический телескоп "Хаббл" сделал новое открытие. Накануне ученые обнародовали потрясающее изображение NGC 4753, линзовидной галактики, расположенной примерно в 60 миллионах световых лет от нас в созвездии Девы. Это фото демонстрирует сложные пылевые структуры галактики и проливая свет на гало темной материи.

Линзовидные галактики, такие как NGC 4753, известны своей эллиптической формой и тонкими спиральными рукавами, и именно этот снимок является самым четким на сегодня благодаря превосходному разрешению телескопа “Хаббл”.

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Что мы знаем о NGC 4759

Открытая астрономом Уильямом Гершелем в 1784 году, NGC 4753 входит в группу, которая охватывает около 100 галактик и скоплений в Облаке Девы II.



Галактика NGC 4573 / Фото NASA Hubble

Считается, что NGC 4753 образовалась в результате слияния с соседней карликовой галактикой около 1,3 миллиарда лет назад, и может похвастаться четкими пылевыми полосами вокруг своего ядра, вероятно, остатками этого космического столкновения.

Однако считается, что большая часть массы галактики находится в сплющенном сферическом ореоле темной материи – загадочного вещества, которое составляет значительную часть массы Вселенной.

Темная материя, хоть и неуловима и не обнаружена современными технологиями, играет решающую роль в галактической динамике. Несмотря на ее загадочную природу, ученые продолжают изучать ее влияние и распределение в галактиках, подобных NGC 4753, получая ценную информацию о космической структуре и эволюции.

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В дополнение, NGC 4753 служит ценной лабораторией для исследования формирования линзовидных галактик, предлагая уникальную перспективу благодаря своей среде низкой плотности и сложной внутренней структуре.

Кроме того, галактика стала местом вспышки двух сверхновых типа Ia, что дает астрономам важные инструменты для измерения космических расстояний и углубления нашего понимания бескрайних просторов Вселенной.