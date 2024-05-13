Кометные шары, или глобулы, впервые обнаружены в 1976 году, имеют слабое свечение, что делает их сложными для наблюдения на астрономических изображениях. Эти структуры формируются при определенных условиях, прежде всего под влиянием радиационного давления от соседних звезд или взрывов сверхновых. Именно поэтому, они представляют для ученых повышенный интерес.

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Что нам известно об этих космических объектах

Несмотря на свой кометный вид, кометные глобулы – это плотные облака газа и пыли, отличные от настоящих комет. Однако точный механизм их формирования остается предметом постоянных научных исследований.

Освещение молекулярного водорода молодыми горячими звездами внутри этих сферических облаков придает красноватый оттенок на изображениях в ближнем инфракрасном диапазоне, что способствует неземному виду этих шаров и их хвостов.

Кроме того, эти регионы содержат достаточно пыли и газа, чтобы способствовать рождению новых звезд , которые со временем меняют свои характеристики перед рассеиванием в космосе.

, которые со временем меняют свои характеристики перед рассеиванием в космосе. Большинство кометных глобул расположены в Гамма-туманности, в ядре которой, как предполагают, содержится пульсар – остаток взрыва сверхновой.

Это космическое событие, вероятно, сыграло решающую роль в образовании этих шаров, поскольку в окрестностях туманности обнаружено более 30 таких структур.

"Рука Бога"

Одной из таких кометных глобул является "Рука Бога", которая отличается своими впечатляющими размерами: диаметр ядра составляет 1,5 световых года, а хвост - 8 световых лет. Ее разорванный вид, напоминающий протянутую руку, которая тянется к далекой галактике, добавляет ей волшебной привлекательности.



Кометная глобула CG4, или "Рука Бога" / Фото CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

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Хотя "Рука Бога" может вызвать чувство благоговения и красоты, ее формирование является доказательством сложного взаимодействия между звездными процессами и космическими явлениями. Ученые будут в дальнейшем изучать такие структуры раскрывая все больше загадок и тайн нашей Вселенной.