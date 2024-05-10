Космическая обсерватория имени Джеймса Вебба, благодаря своим передовым возможностям, предоставила новаторские знания об экзопланетных атмосферах. Используя наблюдательные возможности аппарата, ученые собрали важнейшие данные об атмосфере далеких миров.

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Когда экзопланеты проходят транзитом через звезды-хозяева или демонстрируют высокие температуры, обсерватория фиксирует спектры излучения и поглощения, предлагая ценные подсказки о составе атмосферы.

В 2004 году ученые обнаружили 55 Cancri e – горячую суперземлю, расположенную примерно в 41 световом году от Земли. Несмотря на свои негостеприимные условия – орбита близко к своей звезде с температурой поверхности, напоминающей кипящий океан магмы, – Канкрие стала центром научных исследований. Предыдущие попытки обнаружить ее атмосферу до сих пор были тщетными.

Недавние наблюдения за 55 Cancri e обнаружили убедительные доказательства наличия плотного, хотя и тонкого, атмосферного слоя. Это открытие знаменует собой важную веху в изучении каменистых экзопланет, представляя собой самое убедительное сегодня доказательство наличия атмосферы вокруг таких небесных тел.



Данные с инструмента среднего инфракрасного диапазона Вебба / Фото NASA, ESA, CSA

Используя чувствительность космической обсерватории Джеймса Вебба в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, исследователи обнаружили поглощение спектральных линий, указывающих на наличие в атмосфере экзопланеты монооксида и диоксида углерода.

Эти газы, которые, как считают, происходят из глобального океана магмы, указывают на то, что 55 Cancri e способна самостоятельно генерировать и поддерживать свою атмосферную оболочку. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о стабильности атмосферы на каменистых экзопланетах и проливает свет на сложные процессы, управляющие их эволюцией.

Кроме того, наблюдения выявили неожиданные колебания температуры на поверхности экзопланеты. Вопреки прогнозам моделирования, дневная сторона 55 Cancri e имеет более низкие температуры, чем ожидалось, что намекает на потенциальную атмосферную динамику или геологическую активность. Наличие атмосферы, что следует из этих наблюдений, предлагает новое понимание климата и геологии планеты.

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Разгадка тайн экзопланетных атмосфер является важным шагом на пути к выявлению пригодных для жизни миров за пределами нашей Солнечной системы. Исследователи продолжают анализировать данные с Космической обсерватории имени Джеймса Уэбба и других современных телескопов, чтобы раскрыть тайны чужих миров и расширить наше понимание космоса.