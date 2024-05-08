Видео, снято 27 сентября 2023 года с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI), демонстрирует множество экзотических солнечных активностей, происходящих в переходной зоне между нижней атмосферой Солнца, хромосферой и короной.

А тем временем Мощные вспышки произошли на Солнце в эти выходные, и первые последствия уже ударили по Земле

Эта зона, расположена под аркой массивной корональной петли, демонстрирует динамические движения, обусловленные огромным солнечным магнетизмом и экстремальными температурами.

Среди наблюдаемых явлений – "корональный мох", сложные нити плазмы, движущиеся вдоль магнитных силовых линий, и "спикулы", волосообразные струи плазмы, поднимающиеся на тысячи километров над фотосферой.

Кроме того, видео фиксирует извержения более холодного вещества, которое поднимается в хромосферу, а затем опускается обратно к фотосфере, и корональный дождь – капли плазмы, падающие из корональной петли на фотосферу.

Почему это действительно важно

Значение этих наблюдений выходит за пределы простого любопытства к солнечной динамике. Подобные солнечные явления способствуют формированию солнечного ветра – потока заряженных частиц, который взаимодействует с космическими аппаратами, планетами и спутниками по всей Солнечной системе. Изучая эти явления, ученые получают представление о процессах, формирующих космическую погоду и ее влиянии на планетарную среду.

Совместные усилия Solar Orbiter и солнечного зонда NASA Parker Solar Probe, который наблюдает за Солнцем с еще более близкого расстояния, предоставляют ценные данные для понимания происхождения и поведения солнечного ветра.

Интересный факт! Пока Solar Orbiter углубляется в источник солнечного ветра, Parker Solar Probe измеряет его характеристики, предлагая всестороннее понимание этого фундаментального аспекта солнечной физики.

Смотрите также Магнитные бури в мае 2024 года: чего ожидать в течение последнего месяца весны

Эти революционные кадры не только расширяют наше понимание динамики Солнца, но и повышают нашу способность прогнозировать и смягчать влияние космической погоды на технологическую инфраструктуру и космические исследовательские миссии.