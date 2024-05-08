Відео, зняте 27 вересня 2023 року за допомогою інструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI), демонструє безліч екзотичних сонячних активностей, що відбуваються в перехідній зоні між нижньою атмосферою Сонця, хромосферою і короною.

А тим часом Потужні спалахи сталися на Сонці цими вихідними, і перші наслідки вже вдарили по Землі

Ця зона, розташована під аркою масивної корональної петлі, демонструє динамічні рухи, зумовлені величезним сонячним магнетизмом і екстремальними температурами.

Серед спостережуваних явищ – "корональний мох", складні нитки плазми, що рухаються вздовж магнітних силових ліній, і "спікули", волосоподібні струмені плазми, що піднімаються на тисячі кілометрів над фотосферою.

Крім того, відео фіксує виверження більш холодної речовини, яка піднімається в хромосферу, а потім опускається назад до фотосфери, і корональний дощ – краплі плазми, що падають з корональної петлі на фотосферу.

Чому це справді важливо

Значення цих спостережень виходить за межі простої цікавості до сонячної динаміки. Подібні сонячні явища сприяють формуванню сонячного вітру – потоку заряджених частинок, який взаємодіє з космічними апаратами, планетами і супутниками по всій Сонячній системі. Вивчаючи ці явища, вчені отримують уявлення про процеси, що формують космічну погоду та її вплив на планетарне середовище.

Спільні зусилля Solar Orbiter і сонячного зонда NASA Parker Solar Probe, який спостерігає за Сонцем з ще ближчої відстані, надають цінні дані для розуміння походження і поведінки сонячного вітру.

Цікавий факт! Поки Solar Orbiter заглиблюється в джерело сонячного вітру, Parker Solar Probe вимірює його характеристики, пропонуючи всебічне розуміння цього фундаментального аспекту сонячної фізики.

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Ці революційні кадри не лише розширюють наше розуміння динаміки Сонця, але й підвищують нашу здатність прогнозувати та пом'якшувати вплив космічної погоди на технологічну інфраструктуру та космічні дослідницькі місії.