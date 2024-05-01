Магнітні бурі у травні

Традиційно нагадуємо, що прогнози, які роблять супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу є лише приблизними, адже Сонце є дуже складним для вивчення та розуміння космічним об'єктом, а наші технології ще недостатньо розвинені.

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Наразі прогноз наступний:

Сьогодні, 1 травня, Сонце є досить активним – K-індекс встановлено на рівні 5. Після півночі, а само в 00:06, відбувся сильний спалах класу М , однак він спрямований убік від Землі, тому очікувати на надходження коронального викиду маси й магнітну бурю не варто.

, однак він спрямований убік від Землі, тому очікувати на надходження коронального викиду маси й магнітну бурю не варто. Наступні два дні очікуються збурення середнього рівня з K-індексом 4.

Надалі з 4 по 7 травня вчені прогнозують низький рівень активності з K-індексом 3, а потім аж до 23 травня з K-індексом 2.

Однак навряд чи варто очікувати, що цей прогноз справдиться. Варто лишень згадати минулий місяць, коли спочатку прогнозували низьку активність 21 та 22 квітня, а в результаті вона зросла до K-індексу 6. Тож імовірно, що в якийсь із цих днів наша зоря видасть кілька помірних або сильних спалахів.

Разом із тим можна на певний час заспокоїтися, оскільки знімки сонячної поверхні показують, що прямо зараз немає жодних сонячних плям, спрямованих у бік Землі. Спалахи відбуваються найчастіше саме в цих місцях, де спостерігається нерівномірне магнітне поле. Зараз плями розташовані на північно-західній стороні та на південно-східній, якщо дивитися з Землі.



Сонячні плями станом на 1 травня 2024 року / Фото SpaceWeatherLive.com

Наприкінці місяця вчені знову прогнозують деяке підвищення активності – до K-індексу 4 з 23 по 25 травня, а також 28 травня.

В інші дні – спокійно.

Зазначимо, що спалахи на Сонці не означають обов'язкову й негайну магнітну бурю на Землі. По-перше, наша зоря величезна. Ми на її фоні виглядаємо маленькою цяткою. Спалахи вибухають у різні боки, тому імовірність того, що він буде спрямований саме на нас, насправді мала. Більшість таких подій пролітає повз нас у космос. По-друге, швидкість корональних викидів маси значно менша, ніж швидкість світла. Якщо світло подорожує від Сонця до нас 8 хвилин, то викид, як правило, до 5 днів. Тому, наприклад, якби сьогоднішній спалах на Сонці стався б у наш бік, то наше магнітне поле почало б реагувати з ним десь на вихідних. Швидкі спалахи можуть летіти швидше. Деякі здатні добиратися навіть за день, однак це буває досить рідко.