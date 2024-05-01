Магнітні бурі у травні
Традиційно нагадуємо, що прогнози, які роблять супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу є лише приблизними, адже Сонце є дуже складним для вивчення та розуміння космічним об'єктом, а наші технології ще недостатньо розвинені.
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Наразі прогноз наступний:
- Сьогодні, 1 травня, Сонце є досить активним – K-індекс встановлено на рівні 5. Після півночі, а само в 00:06, відбувся сильний спалах класу М, однак він спрямований убік від Землі, тому очікувати на надходження коронального викиду маси й магнітну бурю не варто.
- Наступні два дні очікуються збурення середнього рівня з K-індексом 4.
- Надалі з 4 по 7 травня вчені прогнозують низький рівень активності з K-індексом 3, а потім аж до 23 травня з K-індексом 2.
- Однак навряд чи варто очікувати, що цей прогноз справдиться. Варто лишень згадати минулий місяць, коли спочатку прогнозували низьку активність 21 та 22 квітня, а в результаті вона зросла до K-індексу 6. Тож імовірно, що в якийсь із цих днів наша зоря видасть кілька помірних або сильних спалахів.
- Разом із тим можна на певний час заспокоїтися, оскільки знімки сонячної поверхні показують, що прямо зараз немає жодних сонячних плям, спрямованих у бік Землі. Спалахи відбуваються найчастіше саме в цих місцях, де спостерігається нерівномірне магнітне поле. Зараз плями розташовані на північно-західній стороні та на південно-східній, якщо дивитися з Землі.
Сонячні плями станом на 1 травня 2024 року / Фото SpaceWeatherLive.com
- Наприкінці місяця вчені знову прогнозують деяке підвищення активності – до K-індексу 4 з 23 по 25 травня, а також 28 травня.
- В інші дні – спокійно.
Зазначимо, що спалахи на Сонці не означають обов'язкову й негайну магнітну бурю на Землі. По-перше, наша зоря величезна. Ми на її фоні виглядаємо маленькою цяткою. Спалахи вибухають у різні боки, тому імовірність того, що він буде спрямований саме на нас, насправді мала. Більшість таких подій пролітає повз нас у космос. По-друге, швидкість корональних викидів маси значно менша, ніж швидкість світла. Якщо світло подорожує від Сонця до нас 8 хвилин, то викид, як правило, до 5 днів. Тому, наприклад, якби сьогоднішній спалах на Сонці стався б у наш бік, то наше магнітне поле почало б реагувати з ним десь на вихідних. Швидкі спалахи можуть летіти швидше. Деякі здатні добиратися навіть за день, однак це буває досить рідко.