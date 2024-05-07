Согласно данным наблюдений, две сильные вспышки класса M произошли в 22:23 и 23:28 4 мая. После этого еще одна сильная вспышка класса M произошла в самом начале 5 мая – через 6 минут после полуночи. С 5:47 до 6:07 утра солнечные телескопы наблюдали за большой вспышкой более мощного X-класса. Вспышка такой же силы произошла в 11:41 и продолжалась до 12:16, выбрасывая плазму в космос. После этого еще четыре вспышки M-класса происходили с 14:33 до 20:06.

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Последствия

Ученые отчитываются, что самые большие взрывы X-класса порождены скоплением солнечных пятен AR 3663. Каждая вспышка вызывала радиозатемнение и помехи здесь, на Земле, в разных ее частях. Корональные выбросы массы путешествуют сквозь космос медленнее, чем свет и другое излучение, поэтому прибудут к нам в промежутке до 5 дней после события, в зависимости от скорости потока.

Вот одна из вспышек X-класса, произошедших 5 мая:

Но нам может и повезти. Дело в том, что снимки показывают вспышки, направленные несколько в сторону от нас. Поэтому Метеорологическая служба Великобритании говорит, что выбросы были "неочевидными". К сожалению, наша технология коронографии не может сказать, насколько велика вероятность того, что край какой-то из вспышек накроет Землю, поэтому нам остается только ждать.

Сейчас на стороне Солнца, обращенной к Земле, находится девять скоплений солнечных пятен, которые объединяют более 150 отдельных солнечных пятен. Однако AR 3663, похоже, является самой активной. Она появилась 30 апреля и на сегодня выпустила 14 вспышек класса M и три вспышки класса X – это самые мощные вспышки, которые может производить наша звезда. Ученые прогнозируют, что в этом регионе появится еще больше вспышек М-класса и, возможно, еще одна или две Х-класса, прежде чем он повернется к другой стороне Солнца, обращенной от Земли.



Солнечные пятна на ближней к Земле стороне Солнца. Группа AR 3663 находится справа сверху / Фото NASA

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Пятна, вспышки и выбросы

Солнечные вспышки — это зрелищные извержения плазмы на поверхности Солнца, происходящие в результате разрыва и восстановления линий магнитного поля над солнечными пятнами, где магнитное поле временно становится сильнее. Вспышки рентгеновского и ультрафиолетового света, связанные с этими взрывами, могут пронизывать ионосферу Земли со стороны, освещенного Солнцем, вызывая временное отключение радиосвязи.

Иногда солнечная вспышка сопровождается CME. Это огромный выброс плазмы и магнитного поля из Солнца, извергающийся в космос. Эти извержения иногда достигают Земли, хотя им нужно немного больше времени, чтобы добраться сюда, поскольку плазма движется несколько медленнее, чем свет.

Однако, когда они достигают Земли, последствия — известные как геомагнитная буря - значительно глубже. Когда CME достигает Земли, она ударяется в магнитосферу планеты. Это вызывает электрические токи, которые могут протекать через электросети, вызывая колебания и отключения электроэнергии. Токи, генерируемые на низкой околоземной орбите, могут негативно влиять на спутники, а также на радио и навигационные сигналы.

Но лучшая часть — это полярное сияние. Взаимодействие между солнечными частицами, магнитосферой и атмосферой Земли создает красивое сияние в ночном небе вокруг полюсов (днем тоже, просто его не видно из-за слишком яркого солнечного света).

Пока не прогнозируются геомагнитные бури, связанные с двумя вспышками 5 мая, но есть геомагнитные бури, которые вот-вот должны ударить по Земле от предыдущей вспышки на Солнце.

3 мая группа пятен AR 3663 выбросила вспышку класса X, поэтому сегодня или завтра ожидается умеренная геомагнитная буря, которая повлечет затухание радиосигналов на высоких широтах.

Поскольку AR 3663 сейчас вращается в направлении от Земли, любые другие вспышки в ближайшие дни, вероятно, будут иметь гораздо меньший эффект, даже для вспышек X-класса.