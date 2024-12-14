Новый взгляд на эволюцию Венеры

Свежее исследование фактически отрицает, что на Венере когда-то могла существовать жизнь, так же, как и океаны воды. Ученые говорят, планета всегда была адской, а единственные общие черты между ней и Землей – это масса и пребывание в так называемой "обитаемой зоне" Солнца, где температура позволяет жизни процветать. Но во всем остальном, похоже, она никогда не была нашим двойником, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Astronomy. Вина за этот печальный факт лежит на "атмосферной химии" Венеры.

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Эти выводы сделаны группой ученых из Кембриджского университета. Исследование команды может помочь астрономам в выборе целей для изучения за пределами Солнечной системы, поэтому экзопланет, которые, вероятнее всего, могут быть пригодными для жизни.

Несмотря на то, что Венера является ближайшей к нам планетой, она важна для науки об экзопланетах, поскольку дает нам уникальную возможность исследовать планету, которая эволюционировала совсем иначе, чем наша, прямо на краю зоны, пригодной для жизни,

– отмечает руководитель группы Тереза Константину, аспирантка Кембриджского Института астрономии.

Сейчас температура поверхности Венеры составляет около 500 градусов по Цельсию, достаточно горячая, чтобы расплавить свинец. Она также имеет облака серной кислоты, которые убьют любую жизнь, которая попытается там зародиться или высадиться.

Несмотря на эти экстремальные условия, многие ученые предполагают, что Венера могла быть пригодной для жизни миллиарды лет назад, но со временем "испортилась" и теперь предвещает наше собственное будущее, если мы не остановим глобальное потепление. Значительная часть исследований этого вопроса сосредоточена на воде, которая, как сегодня предполагает наука, является ключевым ингредиентом для жизни.

Существует две основные концепции того, как Венера могла эволюционировать в течение последних 4,6 миллиарда лет.

Одна из них предполагает, что когда-то планета была достаточно прохладной, чтобы на ней существовала жидкая вода. Согласно этой теории, ситуация изменилась из-за парникового эффекта, вызванного вулканической активностью. В результате Венера постепенно становилась все горячее и горячее, достигнув точки, в которой она больше не могла удерживать воду в жидком состоянии.

Другая теория предполагает, что на Венере никогда не было жидкой воды, поскольку планета "родилась горячей". Результаты команды, похоже, свидетельствуют в пользу этой безводной альтернативной истории.

Обе эти теории базируются на климатических моделях, но мы хотели применить другой подход, основанный на наблюдениях за текущим химическим составом атмосферы Венеры. Чтобы атмосфера Венеры оставалась стабильной, любые химические вещества, удаляемые из атмосферы, должны также возвращаться в нее, поскольку внутренние и внешние части планеты находятся в постоянной химической связи друг с другом,

– говорит Тереза Константину.

В частности, исследователи проанализировали, как быстро вода, углекислый газ и карбонильный сульфид разрушаются в венерианской атмосфере и как быстро они должны пополняться из недр планеты с помощью вулканизма.

Перенося материал на поверхность планеты из мантии и высвобождая его в виде газа, магма, управляемая вулканизмом, дает представление об облике этих миров.

Извержения вулканов на Земле — это в основном пар, поскольку недра нашего мира богаты водой. Команда обнаружила, что вулканические газы Венеры, наоборот, не более чем на 6% состоят из пара. Из этих сухих извержений исследователи сделали вывод, что недра Венеры слишком обезвожены для того, чтобы на планете когда-либо было достаточно воды для питания океанов на ее поверхности.

Мы не узнаем точнее, может ли Венера поддерживать или поддерживала жизнь, пока не отправим зонды в конце этого десятилетия. Но учитывая, что на ней, вероятно, никогда не было океанов, трудно представить, что Венера когда-нибудь поддерживала жизнь, подобную земной, которая нуждается в жидкой воде,

– заявила ученая.

Будущее исследование Венеры

Миссия NASA DAVINCI, как ожидается, стартует в июне 2029 года, а Венеры она достигнет двумя годами позже. Оказавшись на месте возле адской планеты, DAVINCI спустит зонд сквозь ее атмосферу, собирая жизненно важные данные. Хотя зонд не рассчитан на то, чтобы пережить спуск, есть шанс, что он сможет поймать 7-секундный взгляд на венерианскую поверхность.

Если Венера была пригодной для жизни в прошлом, это означает, что экзопланеты, которые мы уже открыли, также могут быть пригодными для жизни.

Такие инструменты, как космический телескоп Джеймса Вебба, лучше всего изучают атмосферы планет, расположенных близко к своей звезде, как Венера. Но если Венера никогда не была пригодной для жизни, то это делает подобные Венере планеты в других местах менее вероятными кандидатами на существование жизни,

– говорит Константину.

Однако, к счастью, это не исключает такую вероятность полностью, ведь каждая планета развивается собственным путем.