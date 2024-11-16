Почему ученые лишили Плутон его статуса

Когда в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона с планеты до карликовой планеты, это удивило многих людей, в том числе и ученых. Даже спустя много лет отдельные астрономы хотят пересмотреть определение слова "планета", чтобы уточнить параметры, которые отличают эти космические объекты от других, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как долго еще будет существовать планета Земля

Вся проблема в том, что до 2006 года не существовало четких критериев определения планеты. Фактически у нас этого просто не было. Зато планетами свободно считали объекты, больше астероидов, вращающихся вокруг Солнца. Например, в середине 1800-х годов более десятка объектов, которые мы сейчас считаем астероидами, считались планетами.

Когда в 1930 году Клайд Томбо открыл Плутон, ученые повсеместно искали неизвестное небесное тело, чтобы объяснить некоторые неровности в орбите Урана. Томбо, новоиспеченный астроном из Лоуэллской обсерватории в Аризоне, получил задание обнаружить виновника. Через несколько месяцев он успешно обнаружил круглый каменистый объект за Ураном, который, по его мнению, мог быть причиной его орбитальных колебаний. Впоследствии его назовут Плутоном, и несмотря на то, что он был меньше нескольких известных спутников, его считали достаточно большим, чтобы называться планетой.

Однако вскоре стало очевидно, что Плутон недостаточно большой, чтобы создавать гравитационное притяжение, необходимое для влияния на орбиту Урана. Кроме того, в 1990-х годах астрономы обнаружили, что Плутон окружен рядом похожих по размеру объектов, которые принадлежат к региону Солнечной системы, позже названного Поясом Койпера.

Это вызвало дебаты о статусе Плутона, которые достигли апогея на встрече в Праге в 2006 году.

Почему Плутон не считается планетой

В том году МАС поручил небольшому комитету создать рабочее определение понятия "планета". Они остановились на трех критериях:

Он должен вращаться вокруг Солнца.

Он должен иметь достаточную массу, чтобы придать себе круглую форму.

Он должен очистить свою орбиту от всех других небесных тел, кроме собственных спутников.

На основе третьего требования комитет объявил, что Плутон больше не может считаться планетой из-за его расположения в захламленном Поясе Койпера, где тысячи объектов находятся за пределами орбиты Нептуна. Итак, Плутон не является гравитационно доминирующим объектом в своем окружении, а следовательно не является планетой, согласно новому определению.

Не все согласны с этим

Эта концепция вызвала немедленную критику.

Это определение явно неадекватное, потому что оно исключает экзопланеты,

– сказал Жан-Люк Марго, ученый-планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По его словам, чрезвычайно трудно определить, когда тело освободило собственную орбиту. Плутон явно этого не сделал, но, по некоторым определениям, не сделал и Марс. Таким образом мы должны были бы исключить и его из списка планет.

Понижение статуса Плутона остается противоречивым для некоторых ученых, частично из-за того, как именно он был переклассифицирован. Филипп Мецгер, планетарный физик, который работал на миссии NASA "Новые горизонты" к Плутону, ранее указывал на то, что МАС не выносил свое определение планеты на голосование широкого научного сообщества. По его мнению, это делает новое определение нелегитимным. А для других это вопрос сантиментов — многие люди выросли, думая о Плутоне как о планете, и они все еще эмоционально связаны с ним.