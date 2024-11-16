Чому вчені позбавили Плутон його статусу

Коли у 2006 році Міжнародний астрономічний союз (МАС) понизив статус Плутона з планети до карликової планети, це здивувало багатьох людей, у тому числі й науковців. Навіть через багато років окремі астрономи хочуть переглянути визначення слова "планета", щоб уточнити параметри, які відрізняють ці космічні об'єкти від інших, пише 24 Канал.

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Вся проблема в тому, що до 2006 року не існувало чітких критеріїв визначення планети. Фактично в нас цього просто не було. Натомість планетами вільно вважали об'єкти, більші за астероїди, що обертаються навколо Сонця. Наприклад, в середині 1800-х років більше десятка об'єктів, які ми зараз вважаємо астероїдами, вважалися планетами.

Коли у 1930 році Клайд Томбо відкрив Плутон, вчені повсюдно шукали невідоме небесне тіло, щоб пояснити деякі нерівності в орбіті Урана. Томбо, новоспечений астроном з Лоуеллської обсерваторії в Арізоні, отримав завдання виявити винуватця. Через кілька місяців він успішно виявив круглий кам'янистий об'єкт за Ураном, який, на його думку, міг бути причиною його орбітальних коливань. Згодом його назвуть Плутоном, і попри те, що він був меншим за кілька відомих супутників, його вважали достатньо великим, щоб називатися планетою.

Однак незабаром стало очевидно, що Плутон недостатньо великий, щоб створювати гравітаційне тяжіння, необхідне для впливу на орбіту Урана. Крім того, у 1990-х роках астрономи виявили, що Плутон оточений низкою схожих за розміром об'єктів, які належать до регіону Сонячної системи, пізніше названого Поясом Койпера.

Це спричинило дебати про статус Плутона, які досягли апогею на зустрічі в Празі у 2006 році.

Чому Плутон не вважається планетою

Того року МАС доручив невеликому комітету створити робоче визначення поняття "планета". Вони зупинились на трьох критеріях:

Він повинен обертатися навколо Сонця.

Він повинен мати достатню масу, щоб надати собі круглу форму.

Він повинен очистити свою орбіту від усіх інших небесних тіл, окрім власних супутників.

На основі третьої вимоги комітет оголосив, що Плутон більше не може вважатися планетою через його розташування в захаращеному Поясі Койпера, де тисячі об'єктів знаходяться за межами орбіти Нептуна. Отже, Плутон не є гравітаційно домінуючим об'єктом у своєму оточенні, а отже не є планетою, згідно з новим визначенням.

Не всі згодні з цим

Ця концепція викликала негайну критику.

Це визначення явно неадекватне, тому що воно виключає екзопланети,

– сказав Жан-Люк Марго, вчений-планетолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

За його словами, надзвичайно важко визначити, коли тіло звільнило власну орбіту. Плутон явно цього не зробив, але, за деякими визначеннями, не зробив і Марс. Таким чином ми повинні були б виключити і його зі списку планет.

Пониження статусу Плутона лишається суперечливим для деяких вчених, частково через те, як саме він був перекласифікований. Філіп Мецгер, планетарний фізик, який працював на місії NASA "Нові горизонти" до Плутона, раніше вказував на те, що МАС не виносив своє визначення планети на голосування широкої наукової спільноти. На його думку, це робить нове визначення нелегітимним. А для інших це питання сентиментів — багато людей виросли, думаючи про Плутон як про планету, і вони все ще емоційно пов'язані з ним.