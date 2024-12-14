Новий погляд на еволюцію Венери

Свіже дослідження фактично заперечує, що на Венері колись могло існувати життя, так само, як і океани води. Вчені кажуть, планета завжди була пекельною, а єдині спільні риси між нею та Землею – це маса і перебування в так званій "населеній зоні" Сонця, де температура дозволяє життю процвітати. Але в усьому іншому, схоже, вона ніколи не була нашим двійником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Astronomy. Провина за цей сумний факт лежить на "атмосферній хімії" Венери.

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Ці висновки зроблені групою вчених з Кембриджського університету. Дослідження команди може допомогти астрономам у виборі цілей для вивчення поза межами Сонячної системи, тож екзопланет, які, найімовірніше, можуть бути придатними для життя.

Попри те, що Венера є найближчою до нас планетою, вона важлива для науки про екзопланети, оскільки дає нам унікальну можливість дослідити планету, яка еволюціонувала зовсім інакше, ніж наша, прямо на краю зони, придатної для життя,

– зазначає керівниця групи Тереза Константіну, аспірантка Кембриджського Інституту астрономії.

Зараз температура поверхні Венери становить близько 500 градусів за Цельсієм, достатньо гаряча, щоб розплавити свинець. Вона також має хмари сірчаної кислоти, які уб'ють будь-яке життя, яке спробує там зародитися чи висадитися.

Попри ці екстремальні умови, багато вчених припускають, що Венера могла бути придатною для життя мільярди років тому, але з часом "зіпсувалася" й тепер провіщає наше власне майбутнє, якщо ми не зупинимо глобальне потепління. Значна частина досліджень цього питання зосереджена на воді, яка, як сьогодні припускає наука, є ключовим інгредієнтом для життя.

Існує дві основні концепції того, як Венера могла еволюціонувати протягом останніх 4,6 мільярда років.

Одна з них припускає, що колись планета була досить прохолодною, щоб на ній існувала рідка вода. Згідно з цією теорією, ситуація змінилася через парниковий ефект, спричинений вулканічною активністю. В результаті Венера поступово ставала все гарячішою і гарячішою, досягнувши точки, в якій вона більше не могла утримувати воду в рідкому стані.

Інша теорія припускає, що на Венері ніколи не було рідкої води, оскільки планета "народилася гарячою". Результати команди, схоже, свідчать на користь цієї безводної альтернативної історії.

Обидві ці теорії базуються на кліматичних моделях, але ми хотіли застосувати інший підхід, заснований на спостереженнях за поточним хімічним складом атмосфери Венери. Щоб атмосфера Венери залишалася стабільною, будь-які хімічні речовини, що видаляються з атмосфери, повинні також повертатися до неї, оскільки внутрішні та зовнішні частини планети перебувають у постійному хімічному зв'язку один з одним,

– каже Тереза ​​Константіну.

Зокрема, дослідники проаналізували, як швидко вода, вуглекислий газ і карбонільний сульфід руйнуються у венеріанській атмосфері та як швидко вони повинні поповнюватися з надр планети за допомогою вулканізму.

Переносячи матеріал на поверхню планети з мантії та вивільняючи його у вигляді газу, магма, керована вулканізмом, дає уявлення про вигляд цих світів.

Виверження вулканів на Землі — це здебільшого пара, оскільки надра нашого світу багаті на воду. Команда виявила, що вулканічні гази Венери, навпаки, не більше ніж на 6% складаються з пари. З цих сухих вивержень дослідники зробили висновок, що надра Венери занадто зневоднені для того, щоб на планеті коли-небудь було достатньо води для живлення океанів на її поверхні.

Ми не дізнаємося точніше, чи може Венера підтримувати або підтримувала життя, поки не відправимо зонди наприкінці цього десятиліття. Але враховуючи, що на ній, ймовірно, ніколи не було океанів, важко уявити, що Венера коли-небудь підтримувала життя, подібне до земного, яке потребує рідкої води,

– заявила науковиця.

Майбутнє дослідження Венери

Місія NASA DAVINCI, як очікується, стартує в червні 2029 року, а Венери вона досягне двома роками пізніше. Опинившись на місці біля пекельної планети, DAVINCI спустить зонд крізь її атмосферу, збираючи життєво важливі дані. Хоча зонд не розрахований на те, щоб пережити спуск, є шанс, що він зможе зловити 7-секундний погляд на венеріанську поверхню.

Якщо Венера була придатною для життя в минулому, це означає, що екзопланети, які ми вже відкрили, також можуть бути придатними для життя.

Такі інструменти, як космічний телескоп Джеймса Вебба, найкраще вивчають атмосфери планет, розташованих близько до своєї зірки, як Венера. Але якщо Венера ніколи не була придатною для життя, то це робить подібні до Венери планети в інших місцях менш вірогідними кандидатами на існування життя,

– каже Константіну.

Однак, на щастя, це не виключає таку ймовірність повністю, адже кожна планета розвивається власним шляхом.