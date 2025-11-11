Вчені використали нечисленні дані, зібрані з поверхні Венери, для створення моделі вітру та пилу, яка допоможе майбутнім дослідницьким місіям, розповідає 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Хоча швидкість вітру на Венері становить лише 1 м/с, що значно менше, ніж на Землі (20 м/с) чи Марсі (40 м/с), його вплив є суттєвим через надзвичайно щільну атмосферу планети. Ключовою особливістю Венери є її довгі дні та ночі, що тривають по 117 земних діб, викликаючи значні зміни в атмосфері через нагрівання та охолодження.​

Дослідження опубліковане на arxiv.org, вперше моделює різні частини планети окремо, зокрема "височини" (гори) та "низовини" (рівнини). У тропічних гірських регіонах спостерігаються чіткі добові зміни: вдень вітри дмуть вгору по схилах (анабатичні), а вночі – вниз (катабатичні).

Нічні низхідні вітри стискають повітря, нагріваючи його, що протидіє охолодженню поверхні. Цей процес, відомий як адіабатичне нагрівання, утримує коливання температури в горах у межах 1 градуса Кельвіна. Для порівняння, на рівнинах температурні коливання сягають 4 градусів.​

Чому це цікаве відкриття?

Ця модель має практичне значення для майбутніх місій, таких як DaVINCI, яка має здійснити посадку в гірському районі Альфа-Регіо біля екватора. Розрахунки показують, що на 45% цієї території сила вітру достатня для підняття дрібного піску розміром 75 мкм.

Це означає, що зонд може потрапити в бурю з дрібних частинок, інтенсивність якої залежатиме від часу прибуття. Розуміння цих процесів є критично важливим для успіху майбутніх досліджень другої планети від Сонця.​

Що цікавого ми знаємо про Венеру?