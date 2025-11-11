Ученые использовали немногочисленные данные, собранные с поверхности Венеры, для создания модели ветра и пыли, которая поможет будущим исследовательским миссиям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Хотя скорость ветра на Венере составляет всего 1 м/с, что значительно меньше, чем на Земле (20 м/с) или Марсе (40 м/с), его влияние является существенным из-за чрезвычайно плотной атмосферы планеты. Ключевой особенностью Венеры являются ее длинные дни и ночи, длящиеся по 117 земных суток, вызывая значительные изменения в атмосфере из-за нагрева и охлаждения.

Исследование опубликовано на arxiv.org, впервые моделирует различные части планеты отдельно, в частности "возвышенности" (горы) и "низменности" (равнины). В тропических горных регионах наблюдаются четкие суточные изменения: днем ветры дуют вверх по склонам (анабатические), а ночью – вниз (катабатические).

Ночные нисходящие ветры сжимают воздух, нагревая его, что противодействует охлаждению поверхности. Этот процесс, известен как адиабатический нагрев, удерживает колебания температуры в горах в пределах 1 градуса Кельвина. Для сравнения, на равнинах температурные колебания достигают 4 градусов.

Почему это интересное открытие?

Эта модель имеет практическое значение для будущих миссий, таких как DaVINCI, которая должна совершить посадку в горном районе Альфа-Регио у экватора. Расчеты показывают, что на 45% этой территории сила ветра достаточна для поднятия мелкого песка размером 75 мкм.

Это означает, что зонд может попасть в бурю из мелких частиц, интенсивность которой будет зависеть от времени прибытия. Понимание этих процессов является критически важным для успеха будущих исследований второй планеты от Солнца.

Что интересного мы знаем о Венере?