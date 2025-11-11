Ученые использовали немногочисленные данные, собранные с поверхности Венеры, для создания модели ветра и пыли, которая поможет будущим исследовательским миссиям, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.
Смотрите также Ученые проверили старые данные с Венеры и узнали кое-что впечатляющее о ее атмосфере
Хотя скорость ветра на Венере составляет всего 1 м/с, что значительно меньше, чем на Земле (20 м/с) или Марсе (40 м/с), его влияние является существенным из-за чрезвычайно плотной атмосферы планеты. Ключевой особенностью Венеры являются ее длинные дни и ночи, длящиеся по 117 земных суток, вызывая значительные изменения в атмосфере из-за нагрева и охлаждения.
Исследование опубликовано на arxiv.org, впервые моделирует различные части планеты отдельно, в частности "возвышенности" (горы) и "низменности" (равнины). В тропических горных регионах наблюдаются четкие суточные изменения: днем ветры дуют вверх по склонам (анабатические), а ночью – вниз (катабатические).
Ночные нисходящие ветры сжимают воздух, нагревая его, что противодействует охлаждению поверхности. Этот процесс, известен как адиабатический нагрев, удерживает колебания температуры в горах в пределах 1 градуса Кельвина. Для сравнения, на равнинах температурные колебания достигают 4 градусов.
Почему это интересное открытие?
Эта модель имеет практическое значение для будущих миссий, таких как DaVINCI, которая должна совершить посадку в горном районе Альфа-Регио у экватора. Расчеты показывают, что на 45% этой территории сила ветра достаточна для поднятия мелкого песка размером 75 мкм.
Это означает, что зонд может попасть в бурю из мелких частиц, интенсивность которой будет зависеть от времени прибытия. Понимание этих процессов является критически важным для успеха будущих исследований второй планеты от Солнца.
Что интересного мы знаем о Венере?
- На Венере подтвержден активный вулканизм. Как сообщало издание Science Alert, анализ радарных снимков, сделанных аппаратом "Магеллан" в 1990-х годах, обнаружил новые потоки лавы, что свидетельствует о недавней вулканической активности. Ученые считают, что уровень этой активности может быть сопоставим с земным. Это делает Венеру единственной планетой в Солнечной системе, кроме Земли, с доказанными недавними извержениями.
- Облака Венеры оказались на удивление богатыми на воду. Новые исследования показали, что они могут состоять из воды примерно на 60%, а не преимущественно из серной кислоты, как считалось ранее. Это открытие вновь поднимает вопрос о возможности существования микробной жизни в атмосфере планеты.
- Космические агентства США и Европы готовят новые миссии для исследования Венеры впервые за более чем 30 лет. Это миссии DAVINCI, VERITAS от NASA и EnVision от ESA, запланированы на конец 2020-х – начало 2030-х годов, говорится на сайте NASA. Они будут изучать геологические особенности и атмосферу планеты, чтобы понять ее эволюцию.
- Существование океанов на Венере в прошлом поставили под сомнение. Прошлогоднее исследование ученых из Университета Кембриджа опубликовано в Nature Astronomy, опровергает гипотезу, что на планете когда-то были океаны, которые могли бы поддерживать жизнь.