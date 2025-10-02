Что скрывают облака Венеры?

Десятилетиями в научном сообществе господствовало мнение, что облака Венеры – это преимущественно густой туман из серной кислоты. Однако недавняя работа американских ученых ставит этот постулат под сомнение. Повторно изучив данные 50-летней давности, команда исследователей пришла к выводу, что облака на 60% состоят из воды, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Впрочем, это не та вода, к которой мы привыкли на Земле. Она существует не в виде обычных капель, а связана в гидратированных соединениях, таких как гидратированный сульфат железа и гидратированный сульфат магния. Доля же серной кислоты, по новым оценкам, составляет лишь около 22%.

Идея пересмотреть старые данные возникла у Ракеша Могула из Калифорнийского политехнического университета в Помоне и Санджая Лимае, эксперта по Венере в Университете Висконсина. Они предположили, что масс-спектрометрия аппарата Pioneer могла скрывать некоторые детали. Чтобы проверить гипотезу, ученым пришлось приложить немало усилий: они разыскали данные, хранившиеся на микропленках в архиве NASA, и оцифровали их для современного анализа.

Ключ к разгадке оказался в нештатной работе приборов. Когда зонд миссии спускался сквозь плотные слои атмосферы, его инструменты, предназначенные для измерения газов, забились облачными аэрозолями. Раньше это могли считать сбоем, но современные исследователи увидели в этом возможность проанализировать состав самих аэрозолей. Продолжая спуск, зонд нагревался, и частицы, попавшие в приборы, начали испаряться при разных температурах. Анализируя газы, выделявшиеся в эти моменты, ученые смогли определить химический состав облаков.

Они зафиксировали значительные выбросы воды при температурах 185 градусов и 414 градусов по Цельсию, что указывало на наличие гидратов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets.

Серная кислота также присутствовала – она разлагалась с выделением SO 2 при температуре около 215 градусов.

при температуре около 215 градусов. Неожиданностью стало присутствие железа, которое, вероятно, попадает в атмосферу Венеры с космической пылью и вступает в реакцию с кислотной средой, образуя сульфат железа. Его доля в аэрозолях оценивается в 16%.

Это открытие не только меняет наше понимание Венеры, но и объясняет давнюю загадку: почему данные, собранные спусковыми аппаратами, существенно отличались от показателей приборов, сканировавших атмосферу дистанционно. Оказалось, что спектроскопическое оборудование просто не могло обнаружить воду, связанную в гидратах. Значительное количество воды, пусть и в кислотной среде, возвращает актуальность вопросу о возможном существовании микробной жизни в облаках Венеры, ведь именно недостаток воды всегда считался одним из главных препятствий для этого.