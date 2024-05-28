Детали исследования

Мы знаем, что поверхность Венеры покрыта тысячами вулканов, некоторые из которых могут быть активными до сих пор. Свежий взгляд на 30-летние радарные снимки, сделанные космическим аппаратом "Магеллан", обнаружил потоки лавы, что свидетельствует, что планета была вулканически активной в период наблюдений с 1990 по 1992 год.

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Миссия NASA "Магеллан" прибыла на Венеру в 1990 году и стала первым космическим аппаратом, который сделал снимки всей поверхности планеты перед тем, как погрузиться в атмосферу 12 октября 1994 года. После драматического завершения ни один другой космический аппарат не был направлен на исследование второй от Солнца планеты.

Хотя радиолокационным изображениям, сделанным "Магелланом", уже более трех десятилетий, ученые теперь имеют новые инструменты, чтобы исследовать эти данные и сделать новые открытия об адской планете.

Команда ученых во главе с Давиде Сулканезе, аспирантом Университета Аннунцио в Италии, проанализировала два набора радиолокационных данных Магеллана, полученных в 1990 и 1992 годах, чтобы найти доказательства вулканической активности. На снимках обнаружили изменения поверхности в двух областях: на западном фланге Сиф-Монс, вулкана на Венере, и на западе Ниобеи Планитии, крупного вулканического низменного региона.

Ранее другие ученые уже находили признаки вулканической активности на обоих этих участках, но команда, стоявшая за новым исследованием, обнаружила вариации в радиолокационном обратном рассеянии между различными изображениями, сделанными "Магелланом" в течение двух лет. Согласно исследованию, эти изменения свидетельствуют о новых лавовых потоках на поверхности Венеры.



Изменения в радиолокационном обратном рассеивании на западном фланге Сиф Монс / Фото Давиде Сулканезе

Новые данные не только подтверждают предыдущие исследования вулканической активности Венеры, но и свидетельствуют, что современный вулканизм на Венере является достаточно распространенным явлением.

В марте 2023 года группа ученых обнаружила на Венере вулканическое жерло, которое меньше чем за год изменило форму и значительно увеличилось в размерах. Это было первым свидетельством недавней вулканической активности на Венере, но теперь ученые могут лучше понять масштабы венерианского вулканизма.

Наши результаты позволили оценить скорость потока, и оказалось, что Венера на самом деле гораздо активнее, чем ожидалось, а уровень активности сопоставим или подобен земному,

– сказал Сулканезе.

Вулканизм на Венере: видео

Изучение активных вулканов может помочь ученым понять, как недра планеты могут формировать ее кору и влиять на ее пригодность к жизни в течение многих лет. Венеру иногда называют двойником Земли, поскольку обе планеты имеют почти одинаковый размер и массу, а также схожий состав.

"Изучая Венеру, мы можем лучше понять Землю. Это вулканический мир, поэтому это очень враждебная среда, по крайней мере для нас. Возможно, это то, что произойдет с Землей, [но] я надеюсь, что нет", – добавил ученый.

NASA готовится к миссии VERITAS, запуск которой ожидается не ранее 2031 года. Она будет изучать поверхность и ядро Венеры, чтобы понять, почему каменистая планета примерно такого же размера, как и Земля, эволюционировала совсем другим путем.