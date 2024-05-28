Деталі дослідження

Ми знаємо, що поверхня Венери вкрита тисячами вулканів, деякі з яких можуть бути активними й досі. Свіжий погляд на 30-річні радарні знімки, зроблені космічним апаратом "Магеллан", виявив потоки лави, що свідчить про те, що планета була вулканічно активною в період спостережень з 1990 по 1992 рік.

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Місія NASA "Магеллан" прибула на Венеру в 1990 році і стала першим космічним апаратом, який зробив знімки всієї поверхні планети перед тим, як зануритися в атмосферу 12 жовтня 1994 року. Після драматичного завершення жоден інший космічний апарат не був спрямований на дослідження другої від Сонця планети.

Хоча радіолокаційним зображенням, зробленим "Магелланом", вже понад три десятиліття, вчені тепер мають нові інструменти, щоб дослідити ці дані й зробити нові відкриття про пекельну планету.

Команда науковців на чолі з Давіде Сулканезе, аспірантом Університету Аннунціо в Італії, проаналізувала два набори радіолокаційних даних Магеллана, отриманих у 1990 і 1992 роках, щоб знайти докази вулканічної активності. На знімках виявили зміни поверхні в двох областях: на західному фланзі Сіф-Монс, вулкана на Венері, і на заході Ніобеї Планітії, великого вулканічного низовинного регіону.

Раніше інші вчені вже знаходили ознаки вулканічної активності на обох цих ділянках, але команда, що стояла за новим дослідженням, виявила варіації в радіолокаційному зворотному розсіюванні між різними зображеннями, зробленими "Магелланом" протягом двох років. Згідно з дослідженням, ці зміни свідчать про нові лавові потоки на поверхні Венери.



Зміни в радіолокаційному зворотному розсіюванні на західному фланзі Сіф Монс / Фото Давіде Сулканезе

Нові дані не лише підтверджують попередні дослідження вулканічної активності Венери, але й свідчать про те, що сучасний вулканізм на Венері є досить поширеним явищем.

У березні 2023 року група вчених виявила на Венері вулканічне жерло, яке менше ніж за рік змінило форму і значно збільшилося в розмірах. Це було першим свідченням недавньої вулканічної активності на Венері, але тепер вчені можуть краще зрозуміти масштаби венеріанського вулканізму.

Наші результати дозволили оцінити швидкість потоку, і виявилося, що Венера насправді набагато активніша, ніж очікувалося, а рівень активності порівнянний або подібний до земного,

– сказав Сулканезе.

Вулканізм на Венері: відео

Вивчення активних вулканів може допомогти вченим зрозуміти, як надра планети можуть формувати її кору і впливати на її придатність до життя протягом багатьох років. Венеру іноді називають двійником Землі, оскільки обидві планети мають майже однаковий розмір і масу, а також схожий склад.

"Вивчаючи Венеру, ми можемо краще зрозуміти Землю. Це вулканічний світ, тому це дуже вороже середовище, принаймні для нас. Можливо, це те, що станеться із Землею, [але] я сподіваюся, що ні", – додав учений.

NASA готується до місії VERITAS, запуск якої очікується не раніше 2031 року. Вона вивчатиме поверхню та ядро Венери, щоб зрозуміти, чому кам'яниста планета приблизно такого ж розміру, як і Земля, еволюціонувала зовсім іншим шляхом.